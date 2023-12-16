عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا .. الكويت تعلن تعليق الدراسة ثلاثة أيام حدادا على الأمير نواف

صدى البلد

اعلنت مدارس وجامعات الكويت رسمياً ، اليوم السبت، تعليق الدراسة لمدة 3 أيام ابتداءً من الغد إلى يوم الثلاثاء، حدادا على رحيل أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح.

وأعلنت إذاعة الكويت، اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في 25 من  يونيو 1937، وتولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.

الأحمد الجابر الصباح الجابر الصباح الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الشعب الكويتي الديوان الأميري الكويتي الديوان الأميري الشيخ نواف الأحمد الجابر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ظواهر جوية تضرب البلاد غدًا.. الأرصاد تحذر

سبب صادم.. سر طلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد رحلة السعودية

اللائحة تنصفه| موديست يواصل مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية رغم الطرد .. كيف ذلك ؟

بعد طلاقهما.. رسالة حسام حبيب إلى شيرين عبدالوهاب

حجازي في ورطة بسبب معسكر الأهلي بكأس العالم للأندية.. واللاعب يرد

عقب وفاة أمير الكويت.. من هو الشيخ مشعل الأحمد الصباح ولى عهد الكويت ؟

جريمة بشعه تهز مدينة نصر.. ابن يزهق روح والدته وقرار عاجل من النيابة

مصر في "بريكس" أول يناير.. 32 مليار دولار وفرص استثمارية جديدة

موضوعات متعلقة

برصاص قناصة الاحتلال .. إصابة الصحفي محمد بعلوشة أثناء تغطيته للأحداث

«الحوثيين»: أوقفنا الخط الملاحي إلى «إسرائيل» عبر البحر الأحمر بشكل شبه كامل

كارثة| وزيرة الصحة الفلسطينية: إسرائيل تدفن مواطنينا «أحياء».. وأطالب بتحقيق دولي عاجل

كتائب القسام تستهدف قوات الاحتلال غرب بيت لاهيا

وفد من الخارجية الإماراتية يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غزة

تعليق أبو عبيدة على مصرع 3 أسرى لدى المقاومة بنيران إسرائيلية

في توابيت أم أحياء؟.. كتائب القسام توجه رسالة قوية للاحتلال بشأن الأسرى

القيادة المركزية الأمريكية تعلن إسقاط 14 مسيرة في البحر الأحمر

ترشيحاتنا

نتنياهو: إسرائيل لاتريد "حماستان" أو "فتحستان" وما يهم هو أمن إسرائيل

اعرف قرار المحكمة بشأن دعوى الخطيب ضد مرتضى منصور

من لبنان.. اعتراض صاروخ أرض جو أُطلق باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية

السيد البدوي: وفديون انتخبوا السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024| فيديو

لميس الحديدي: ثلاثية الأهلي في الاتحاد تثبت صناعته المستمرة للسعادة

وزير دفاع إسرائيل عن هجمات الحوثيين: مستعدون للعمل وسنحدد التوقيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشبة مذهلة للنساء تعالج مشاكل الخصوبة والبشرة .. لن تتوقعها

احترس هذه الأدوية تسبب آلام العضلات

استعداد النجوم للسجادة الحمراء للفيلم السوداني وداعا جوليا .. صور

أزمة السكر انتهت| التموين تزف بشرى سارة للمواطنين .. والكيلو بـ27

فيديو

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

السرطان والعجز الجنسي.. أمراض خطيرة يسببها الطبخ في السيراميك والجرانيت

زواج 5 سنين انتهى في الرياض..القصة الكاملة لانفصال شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ