رسميا .. الكويت تعلن تعليق الدراسة ثلاثة أيام حدادا على الأمير نواف

اعلنت مدارس وجامعات الكويت رسمياً ، اليوم السبت، تعليق الدراسة لمدة 3 أيام ابتداءً من الغد إلى يوم الثلاثاء، حدادا على رحيل أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح.

وأعلنت إذاعة الكويت، اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في 25 من يونيو 1937، وتولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.