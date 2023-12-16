بايرن ميونيخ ولايبزيج يتقاسمان وصافة الدوري الألماني

نجح لايبزيج، في احتلال وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم بالتساوي مع بايرن ميونخ، بعد فوزه المثير على ضيفه هوفنهايم 3 /1 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من البوندسليجا.

وأهدر بوروسيا دورتموند نقطتين ثمينتين في مساعيه للحاق بكبار البوندسليجا بعد تعادله مع مضيفه أوجسبورج 1 /1 في الوقت الذي أعاد بوخوم ضيفه يونيون برلين لدائرة الانتكاسات وفاز عليه 3 /0.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، تقدم لايبزيج بهدف عن طريق لوكاس كلوسترمان في الدقيقة 34 لكن بعد 8 دقائق فقط رد أوزان كاباك بهدف التعادل لهوفنهايم.

وفي الشوط الثاني سجل السويدي إيميل فورسبيرج الهدف الثاني للايبزيج في الدقيقة 70 وبعدها بأربع دقائق أحرز الفرنسي محمد سيماكان الهدف الثالث.

الفوز رفع رصيد لايبزيج إلى 32 نقطة بالتساوي مع بايرن ميونخ الوصيف، والذي يلتقي مع ضيفه شتوتجارت غدا الأحد، وتوقف رصيد هوفنهايم عند 23 نقطة في المركز السادس.