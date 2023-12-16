لسوء النتائج.. إشبيلية يقيل مدربه الأوروجوياني دييجو ألونسو

أعلن نادي إشبيلية، إقالة مدربه الأوروجوياني دييجو ألونسو، من منصبه، مساء اليوم السبت.

وأصدر النادي، بيانا رسميا، عبر موقعه الرسمي "يعلن إشبيلية، إقالة دييجو ألونسو من منصبه، ويشكر النادي، المدرب الأوروجوياني على ما قدمه، ويتمنى له التوفيق في المستقبل".

وتولى دييجو ألونسو، القيادة الفنية للنادي الأندلسي في أكتوبر/تشرين أول الماضي، وقاد الفريق في 13 مباراة بمختلف المسابقات، وحقق انتصارين فقط و5 تعادلات وتلقى 6 هزائم.

ويحتل إشبيلية، المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة.

وتذيل إشبيلية، جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطتين فقط، وودع المسابقة، ولم يتأهل لبطولته المفضلة الدوري الأوروبي.