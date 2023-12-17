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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحجر البطن إشارة لمشكلة صحية أكثر خطورة.. الأسباب

تحجر البطن
تحجر البطن

تعتبر ظاهرة تحجر البطن (Abdominal Rigidity) عبارة عن حالة يصبح فيها البطن صلبًا ومتوترًا بشكل غير طبيعي، يمكن أن يكون تحجر البطن عرضًا لمشكلة صحية أكثر خطورة، ويعتبر عرضًا مهمًا يتطلب التقييم الطبي الفوري وفقا لما نشره موقع هيلثي :

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أسباب تحجر البطن 

تحجر البطن قد يكون ناتجًا عن عدة أسباب، من بينها:

التهاب الزائدة الدودية: يعد التهاب الزائدة الدودية (التهاب الزائدة الدودية) واحدًا من الأسباب الشائعة لتحجر البطن. يصاحبه غالبًا ألم شديد في الجانب الأيمن السفلي من البطن.

التهاب البطانة الرحمية: يمكن أن يسبب التهاب البطانة الرحمية (التهاب الجدار الداخلي للرحم) تحجر البطن وآلام شديدة فيالمنطقة الحوضية السفلية.

التهاب المرارة: التهاب المرارة الحاد (التهاب المرارة) قد يسبب تحجر البطن وألمًا في الجزء العلوي من البطن وقد يمتد إلى الكتف.

التهاب الأمعاء: التهاب الأمعاء مثل التهاب الزائدة الكروية أو التهاب الأمعاء الغليظة يمكن أن يتسبب في تحجر البطن وألم شديد وانتفاخ.

الاعتداء على البطن: إصابة البطن بسبب حادث أو ضربة قوية يمكن أن تسبب تحجر البطن وتألم شديد.

التهاب الأغشية المحيطة بالرئة: التهاب الأغشية المحيطة بالرئة (التهاب البلورة) يمكن أن يتسبب في تحجر البطن وألم شديد عند الضغط على البطن.

تحجر البطن قد يشير إلى حالة طارئة وقد يكون بحاجة إلى تقييم طبي فوري. إذا كنت تعاني من تحجر البطن أو ألم شديد في البطن، يُنصح بالاتصال بالرعاية الصحية الفورية لتقييم الحالة وتشخيص السبب واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ة تحجر البطن التهاب الزائدة التهاب الأمعاء الغليظة ​​​​​​​health أسباب تحجر

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