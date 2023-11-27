تحذير عاجل| كبر حجم البطن في الأربعينيات والخمسينيات يرتبط بمرض مميت

قد لا تكون دهون البطن في الأربعينيات أو الخمسينات من العمر علامة على زيادة الوزن فحسب، بل يمكن أن تشير أيضًا إلى خطر الإصابة بمرض الزهايمر في المستقبل، بالنسبة للأشخاص غير المدركين، فإن مرض الزهايمر هو مرض تقدمي يدمر الذاكرة والوظائف العقلية المهمة الأخرى، مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف وهو انخفاض تدريجي في الذاكرة والتفكير والسلوك والمهارات الاجتماعية، حسبما توضح Mayo Clinic.



نُشرت كدراسة تجريبية في مجلة الشيخوخة والأمراض في أغسطس، قام الدكتور سايروس راجي، الأستاذ المساعد للأشعة في كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس، وفريقه بتصوير أدمغة وبطون 32 شخصًا بالغًا تتراوح أعمارهم بين 40 و 50 عامًا.



وقال الدكتور ريتشارد إيزاكسون، الباحث في مرض الزهايمر، وطبيب الأعصاب الوقائي في معهد الأمراض التنكسية العصبية في فلوريدا، نقلاً عن شبكة CNN: “لقد عرفنا منذ فترة أنه كلما زاد حجم البطن، أصبحت مراكز الذاكرة في الدماغ أصغر”. وقال إيزاكسون، الذي لم يشارك في الدراسة الجديدة: "تظهر هذه الدراسة علامة تصويرية للدماغ تشير إلى التهاب عصبي لم أره من قبل"، "يربط تصوير الدماغ دهون البطن، أو الدهون الحشوية، بالخلل الوظيفي في الدماغ من خلال سلسلة التهابية."



على عكس الدهون تحت الجلد التي يمكنك قرصتها تحت جلدك أو على طول محيط الخصر لديك، لا يمكن وخز الدهون الحشوية أو حثها أو قرصها، يختبئ في أعماق البطن خلف عضلات البطن، ويلتف حول الأعضاء الحيوية، وقال إيزاكسون: "لا ترتبط الدهون تحت الجلد عادة بمقاومة الأنسولين" "ولكن كلما ارتفع مستوى الدهون الحشوية، زادت مقاومة الشخص للأنسولين الذي يسبب التهابات في الجسم والدماغ".



ووجدت الدراسة أن الأشخاص في الأربعينيات والخمسينيات من العمر الذين لديهم كمية أكبر من الدهون المخفية في البطن "كان لديهم كمية أكبر من بروتين غير طبيعي يسمى الأميلويد في جزء من الدماغ الذي نعرف أنه أحد أقدم الأماكن التي يحدث فيها مرض الزهايمر"كما يقول المؤلف الكبير الدكتور راجي.



وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة ماهسا دولاتشاهي، وهي زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراه في كلية الطب بجامعة واشنطن: "وجدنا أيضًا أن الأفراد الذين لديهم كميات أكبر من الدهون الحشوية يميلون إلى الإصابة بالتهاب أكثر في مسارات المادة البيضاء المنتشرة في الدماغ". إذا كانت المادة البيضاء لا تعمل بشكل صحيح، فلن يتمكن الدماغ من التواصل بشكل كافٍ مع أجزاء مختلفة من الدماغ والجسم.



وقال راجي: "هناك اختلاف بين الجنسين أيضًا، حيث كان لدى الرجال علاقة أعلى بين دهون البطن والأميلويد مقارنة بالنساء"، "السبب المهم هو أن الرجال لديهم دهون حشوية أكثر من النساء."

المصدر: timesofindia



