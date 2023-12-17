تحذير من التوتر.. يؤدي لآلام في الرقبة

حذر أخصائيو العلاج الطبيعي، من آلام الرقبة الشائعة وقال قد تكون ناتجة عن عدة أسباب، وأحيانا يكون الألم مؤقتًا ويختفي بمفرده، أو قد يكون مستمرًا ومزعجًا.

أسباب آلام الرقبة

ويستعرض صدى البلد، بعض الأسباب الشائعة لآلام الرقبة:

الإجهاد والتوتر العضلي: التوتر النفسي والجسدي يمكن أن يؤدي إلى تشنجات وتوتر في عضلات الرقبة، مما يسبب ألمًا وتيبسًا في العضلات.

الإصابات والتمزقات: يمكن أن تحدث إصابات في الرقبة نتيجة لحوادث السيارات أو السقوط أو الأنشطة الرياضية، مما يؤدي إلى آلام الرقبة.

التهاب المفاصل: يعاني بعض الأشخاص من التهاب المفاصل في المفاصل العنقية، والذي يمكن أن يسبب ألمًا وتيبسًا في الرقبة.

اضطرابات هيكلية: تشمل اضطرابات هيكلية مثل انزلاق القرص العنقي والتهاب الأوتار والتشوهات العنقية. هذه الحالات قد تسبب آلامًا مزمنة في الرقبة.

التهابات العنق: التهابات العنق مثل التهاب الغدد الليمفاوية أو التهاب اللوزتين يمكن أن تسبب آلامًا في الرقبة.

مشاكل في العمود الفقري: تضيق القناة الشوكية أو غضروف العنق المتهيج قد يؤدي إلى آلام الرقبة.

إذا كنت تعاني من آلام الرقبة المستمرة أو الشديدة، فقد تحتاج إلى استشارة الطبيب لتقييم حالتك وتشخيص السبب الأساسي للألم. يمكن أن يوجهك الطبيب إلى إجراء فحوصات مثل الأشعة السينية أو التصوير بالرنين المغناطيسي لتقييم الحالة بدقة وتحديد العلاج المناسب، سواء كان ذلك عبارة عن تدابير ذاتية للتخفيف من الألم أو علاجات أخرى مثل العلاج الطبيعي أو الأدوية المسكنة.