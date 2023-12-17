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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

محلية حزب الغد تطالب بضرورة إنجاز قانون الإدارة المحلية.. صور

اجتماع اللجنة المركزية
اجتماع اللجنة المركزية للإدارة المحلية بحزب الغد

اجتمعت أمس بالمقر المركزي لحزب الغد اللجنة المركزية للادارة المحلية بحضور رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى.

وطالب أعضاء اللجنة بضروة الانتهاء من قانون الادارة المحلية الجديد بشرط أن يلتزم بكل الاشتراطات الدستورية التى نص عليها الدستور وفى مقدمتها إعطاء حق الرقابة لأعضاء المجالس الشعبية المنتخبة.

و أكد أعضاء اللجنة على أهمية إستكمال بناء السلطة التنفيذية ، كما أكدوا على خطورة استمرار السلطة التنفيذية بالسير على قدم واحدة، كما طالب أعضاء اللجنة بأهمية إنجاز انتخابات المحليات كى تساعد الرئيس فى فترته الجديدة، التى ستبدأ اعتبارا من 3 ابريل القادم وتستمر 6 سنوات قادمة.

* وأكد أعضاء اللجنة على أهمية وضرورة تعديل التقسيم الادارى المصرى فى اتجاه يحقق الامن والعدالة الاجتماعية.

يرأس اللجنة المهندس شريف أبو السعود نائب رئيس حزب الغد للمحليات والذى اجاب على جميع تساؤلات أعضاء اللجنة، كما وعد بوضع الاطار التنظيمى وعرضه على اعضاء اللجنة وتحديد دور كل عضو من اعضائها كما حث الاعضاء على ضم قيادات خبيرة فى الادارة المحلية ومحاولة توسيع العضوية فى اللجنة خلال العام القادم مع عرض كل تلك الترشيحات على رئيس الحزب.

أدار الاجتماع الدكتور محمود يحي سالم المنسق العام للجان المركزية  وحضره عادل عصمت المشرف العام على اللجان المركزية بالحزب.

أكد عصمت على الفرق بين (الادارة المحلية) و(الحكم المحلى) ، والفرق بين (النائب المحلى) و(نائب  البرلمان) وحصة المرأة فى المجالس الشعبية المحلية وحصة الشباب وغيرهم ، مطالبا بإخضاع جميع أنشطة الهيئات المركزيه لمتابعة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة كل فى إطار وحدته.

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حزب الغد رئيس حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى قانون الادارة المحلية الدستور

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