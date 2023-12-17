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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

5 شهداء فلسطينيين وتدمير البنية.. ماذا حل بـ طولكرم بعد عدوان الاحتلال عليها؟

قوات الاحتلال - صورة
قوات الاحتلال - صورة أرشيفية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في التوغل الإسرائيلي بطولكرم إلى 5 شهداء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر إن قوات الاحتلال عرقلت عمل طواقم الإسعاف والطوارئ من الدخول إلى مخيم نور شمس للوصول إلى الإصابات، واعتقلت متطوعًا من سيارة الإسعاف.

وكانت قوات الاحتلال داهمت عددًا من منازل المواطنين في مدينة طولكرم ومخيم نور شمس شرق المدينة، وسط سماع دوي انفجارات وإطلاق نار مكثف في العديد من الأحياء.

ونشرت قوات الاحتلال قناصتها على أسطح البنايات العالية، كما فرضت قبل انسحابها حصارا مشددا على مخيم نور شمس، ودفعت بجرافاتها وآلياتها العسكرية على شارع نابلس ودوار ومدخل ضاحية أكتابا باتجاه المخيم.

جاء ذلك في الوقت الذي دارت فيه مواجهات عنيفة أطلقت خلالها الأعيرة النارية بكثافة، وجرفت ودمرت العديد من الشوارع.

وأفاد شهود عيان باندلاع حريق كبير في ساحة مخيم نور شمس بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بينما دعت مساجد طولكرم عبر مكبرات الصوت، المواطنين للتصدي لاقتحام قوات الاحتلال للمدينة ومخيم نور شمس والدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم.

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