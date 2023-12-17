إبراهيم الحكمي يحيي حفل موسم الرياض مع موضي الشمراني وإبراهيم السلطان

يستعد الفنان إبراهيم الحكمي، لإحياء حفل غنائي ساهر له على مسرح أبو بكر سالم، مع الفنانة موضي الشمراني والفنان إبراهيم السلطان، يوم الخميس 21 ديسمبر الجاري.

حفل إبراهيم الحكمي وموضي الشمراني وإبراهيم السلطان، يأتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

أحدث أعمال ابراهيم الحكمي

وكان أحدث أعمال الفنان إبراهيم الحكمي، هو تتر مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج - سوسن بدر ، الذي تم عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني، المتزامن مع عام 2023.

تتر مسلسل جميلة، لـ المطرب السعودي ابراهيم الحكمي، من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل، ميكسينج هاني محروس.

وقبل سنوات طرح الفنان السعودي ​إبراهيم الحكمي​ أغنيته الجديدة "فرحتي فيك"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات عبد الرحمن البوق، ألحان أحمد الخليدي، توزيع محمد مجدي، إيقاع هاني الدوسري، ومكس وماستر جاسم محمد.

وتقول كلمات الأغنية: "ما بين الوم النفس وشوية اشياء ما اقدر أخبّي داخلي فرحـتي فيك انت الصحيح اللي وسط كومة أخطاء وانت الحبيب ويسعد القلب طاريك ياليت قلبك ياخذ العمر وماشاء واسمح اذا حتى العمر مـا يكفّيك ماعدت بعطي الحزن فرصة إذا جاء والحين أيدي ضمها بـين اياديك".

وطرح الحكمي ، أيضًا قبل أيام أغنية "يوم الوطن"، من كلمات فيصل بن محمد السديري، ألحان وإشراف فهد الناص، توزيع محمد همّام، هندسة صوت محمد العلي، ومكس وماستر صهيب العوضي.