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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صفقة بـ3.5 مليون جنيه.. الداخلية تضبط 50 كيلو حشيش بمطروح

الشرطة
الشرطة

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بمطروح بقصد الاتجار وقدرت قيمته المالية بحوالى 3,5 مليون جنيه.

 ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمطروح مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام - مبالغ مالية "متحصلات بيع المواد المخدرة") وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى. 

 وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3,500,000 جنيه تقريباً). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.


 

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