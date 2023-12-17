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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

نماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية

«درء المفاسد مُقدّم على جلب المصالح».. الأوقاف تعقد ندوات بجميع المديريات

صدى البلد

أقيمت مساء السبت 16/ 12/ 2023م، بعد صلاة العشاء: "ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي" حول موضوع: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ونماذج من تطبيقاتها في حياتنا اليومية"، وقد أكد الجميع أنه إذا تعارضت مفسدة ومصلحة، وكانت المفسدة غالبة أو مساوية للمصلحة، فيقدَّم دفع المفسدة على جلب المصلحة، فإذا أراد شخص مباشرة عمل يتيح له مصلحة، ولكنه من الجهة الأخرى يستلزم ضررًا مساويًا لتلك المصلحة، أو أكبر منها يلحق بالآخرين أو بنفسه، فيجب أن يقلع عن إجراء ذلك العمل درءًا للمفسدة المقدَّم دفعُها على جلب المصلحة، وذلك لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات، لِما يترتب على المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشرع، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وفي ضوء نشاطها الدعوي والعلمي والتثقيفي، وقد جاءت الندوات على النحو التالي:
 

ففي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها)، ومسجد بلال بن رباح (رضي الله عنه)، ومسجد علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ومسجد فاطمة النبوية، ومسجد الشربتلي، ومسجد الإمام الشافعي (رضي الله عنه)، ومسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه)، ومسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه) بالنهضة، ومسجد المقطم، ومسجد التوحيد، ومسجد السيدة جويرية، ومسجد النور بالعباسية.
وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج بمسجد المحروسة، ومسجد مصطفى محمود، ومسجد نصر الدين.
وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج بمسجد العليمي، ومسجد الكبير.
وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج بمسجد المدينة الرحمة.
وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج بمسجد سيد الجامع الكبير.
وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج بمسجد الهداية دمنهور.
وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج بمسجد الوهاب.
وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج بمسجد سيدي أبي الحجاج.
وفي مديرية أوقاف الإسماعيلية أقيم البرنامج بمسجد الإيمان والتقوى.
وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج بمسجد البقلي، ومسجد التقوى.
وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج بمسجد حبيب، ومسجد الهداية.
وفي مديرية أوقاف الفيوم أقيم البرنامج بمسجد السعادة.
وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج بمسجد صادق الرافعي.
وفي مديرية أوقاف الشرقية أقيم البرنامج بمسجد الفتح.
وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج بمسجد النصر.
وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج بمسجد القروعة.
وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج بمسجد عمرو بن العاص.
وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج بمسجد مريم.
وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج بمسجد الحسن البصري.
وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج بمسجد الأمل.
وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج بمسجد السنترال.
وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج بمسجد عبد البرهامي، ومسجد الفتح.
وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج بمسجد ناصر.
وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج بمسجد زبيدة.
وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج بمسجد المصطفى.
وفي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج بمسجد رمضان شحاتة، ومسجد عمرو بن العاص.
وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج بمسجد الفولي، ومسجد الجسطيني.

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