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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برعاية أمريكية.. اتفاق جديد بشأن تحويل إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أفادت القناة الـ12 العبرية، بأن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والسلطة الفلسطينية توصلتا برعاية أمريكية إلى اتفاق جديد بشأن تحويل إسرائيل لعائدات الضرائب الفلسطينية.

وكان نتنياهو أزال مسألة تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية بالضفة، من تصويت للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، حيث يعارض وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بشدة خطوة التحويل.

وبموجب اتفاق أوسلو، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.

وفي تقرير سابق، كشفت منظمة العمل الدولية، أن الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة أدت إلى آثار كارثية فيما يتعلق بسوق العمل، إذ فقد 61 في المئة من العمال وظائفهم في القطاع، كما أثرت أيضا على سكان الضفة الغربية، حيث خسر 24 في المئة وظائفهم. 

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