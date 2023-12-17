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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حماية المستهلك: لا توجد أزمة سكر  في مصر.. ونتصدى لأي ممارسات ضارة بالسوق

صدى البلد

قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لا توجد أزمة سكر في مصر، مشددا على توافر السلعة بشكل كافٍ في الأسواق، حيث تنتج الشركة الحكومية الأكبر في صناعة السكر نحو 85% من استهلاك مصر من السكر، وتقوم هيئة السلع التموينية الآن باستيراد قيمة العجز والبالغ بنحو 15% لتلبية احتياجات القطاع الخاص.

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه يجري التصدي لأي ممارسات احتكارية في أي سلعة وليس السكر فقط، وقد تم توجيه ضربات رادعة للمحتكرين من خلال جهاز حماية المستهلك الفترة الأخيرة تستهدف منع حبس السكر وأي سلعة في السوق.

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انطلاق مبادرة صديق المستهلك لحل 3500 شكوى بنهاية 2023

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الغرف التجارية: القطاع الخاص يحجم عن استيراد السكر بسبب ارتفاع الأسعار

وأضاف أن مبادرة صديق المستهلك تستمر لمدة 3 أيام بداية من اليوم، الأحد، وتستهدف حل شكوى 3500 شكوى وهي الشكاوى الباقية التي لم تحل خلال عام 2023، حتى يدخل جهاز حماية المستهلك عام 2024 بلا شكاوى.

وأشار السجيني إلى أن جهاز حماية المستهلك عمل الفترة الأخيرة على مراقبة الأسواق، ومن المقرر خلال أيام أن تقوم مبادرة “صديق المستهلك” بحل 3500 شكوى باقية خلال عام 2023، حتى يستقبل الجهاز عام 2024 بدون شكاوى.

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم إطلاق المزيد من المبادرات ليشعر المواطن بوجود جهاز حماية المستهلك وصون حقوقه وحمايته من أي تلاعب في الأسواق، بالإضافة إلى صون حقوقه في في أي سلعة أو خدمة يحصل عليها.

وأطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة “صديق المستهلك”، اليوم الأحد، بحضور ممثلي عدد كبير من شركات السلع المعمرة لحل أكثر من 3500 شكوى خلال 3 أيام، وهي مدة المبادرة.

جهاز حماية المستهلك سكر أزمة سكر صناعة السكر هيئة السلع التموينية

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