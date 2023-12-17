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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الغرف التجارية: القطاع الخاص يحجم عن استيراد السكر بسبب ارتفاع الأسعار

السكر
السكر

قال الدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن السكر دخل ضمن مبادرة توفير الدولار، ولكن من خلال وزارة التموين ولكن القطاع الخاص يحجم عن استيراد السكر بسبب ارتفاع الأسعار.

وتابع علاء عز خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "استيراد السكر في المرحلة الحالية والذي يبلغ 800 دولار للطن بما يعني وصول سعر الكيلو للمستهلك 48 جنيهاً وهو غير مشجع لدخول القطاع الخاص في عملية الاستيراد حالياً" .

وأضاف: الأمر الثاني إضافة السكر لمبادرة التدبير لازال جاري دراسته ولم يتم اتخاذ قرار فيه حتى الآن ".

توافر أرصدة

ولفت إلى أن مشكلة أزمة السكر التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية لا تتواكب مع كميات المعروض على أرض مصر مع توافر أرصدة كبيرة لكن المشكلة أن الطرح في البورصة يتم بشكل قليل ودخول مضاربي البورصة وتسجيلهم في البورصة إلى جانب المشكلة الأكبر وكانت لوجستية وهي نقل السكر من مراكز التكرير لشركات التعبئة ومنها إلى الأسواق، وتم تجاوز جزء كبير من تلك المشاكل.

وتابع: فى الوقت الحالي يتم ضخ كميات للأسواق تعادل مرة ونصف الاستهلاك اليومي من السكر للمواطنين، وما أسهم في حل جزء كبير من المشكلة توحيد السعر بين المستهلك والصناعة إلى سعر 27 جنيهاً.

ارتفاع الأسعار اتحاد الغرف التجارية الاسواق الدكتور علاء عز الصناعة الغرف التجارية

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