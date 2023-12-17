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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انطلاق مبادرة صديق المستهلك لحل 3500 شكوى بنهاية 2023

صدى البلد

أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مبادرة صديق المستهلك تستمر لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأحد وتستهدف حل شكوى 3500 شكوى وهي الشكاوى الباقية التي لم تحل خلال عام 2023 حتى يدخل جهاز حماية المستهلك عام 2024 بلا شكاوى.

وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك عمل الفترة الأخيرة على مراقبة الأسواق ومن المقرر خلال أيام مبادرة صديق المستهلك حل 3500 شكوى باقية خلال عام 2023 حتى يستقبل الجهاز عام 2024 بدون شكاوى.

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التموين تطلق مبادرة صديق المستهلك لحل شكاوى السلع المعمرة

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حماية المستهلك: تحرير 1500 محضر في أسبوعين بسبب التلاعب بالأسعار

وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك إطلاق المزيد من المبادرات للشعر المواطن بوجود جهاز حماية المستهلك وصون حقوقه وحمايته من اي تلاعب في الأسواق بالإضافة إلى صون حقوقه في في أي سلعة أو خدمة يحصل عليها.

أطلق جهاز حماية المستهلك مبادرة صديق المستهلك اليوم الأحد بحضور ممثلي عدد كبير من شركات السلع المعمرة لحل أكثر من 3500 شكوى خلال 3 أيام وهي مدة المبادرة.

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