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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتأكد من جاهزية معدات مركزي المحلة وسمنود لمواجهة الأزمات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بجولة صباحية لمتابعة أعمال صيانة المعدات بمركزي المحلة وسمنود  ضمن خطة التعامل مع الأزمات والكوارث للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة كل المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية، في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة أي أزمة أو كارثة قد تحدث.

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يأتي ذلك انطلاقا من تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع المعدات والآليات الهندسية للتعامل مع الأزمات والطوارئ.

 

واستعرض محافظ الغربية موقف المعدات بحي اول وثان ومركز المحلة ومركز ومدينة سمنود، وذلك للوقوف على مدى استعدادها وجاهزيتها لمواجهة الأزمات وسرعة التعامل معها ومراجعة جميع المعدات وبيان مدى كفاءتها وإجراء جميع الصيانات اللازمة لها لتكون قادرة على إدارة العمل بشكل فعال وكفاءة عالية.

 

فضلا عن استعراض ما تم من أعمال صيانة للمعدات، وفاعلية جميع المعدات والأجهزة المستخدمة لإدارة الأزمات والطوارئ، والإجراءات التي تم اتخاذها لرفع كفاءة جميع المعدات والسيارات لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لها، وتوفير قطع الغيار اللازمة لضمان استمرار جاهزيتها بصفة مستمرة ودائمة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بشكل فعال، وكفاءة عالية في كل المراكز والمدن .

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صيانة المعدات .. نشاط مكثف في الغربية لمواجهة الأزمات والطوارئ

وأكد المحافظ خلال الجولة على متابعة اليومية لأعمال الصيانة والفحص الفني المستمر، مشددا على إقامة ورشة صيانة دائمة، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية لتحقيق الجاهزية الفنية والاستعداد التام للمواجهة والسيطرة على أي أحداث طارئة أو إستغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أي أزمات أخرى محتملة.


وشدد المحافظ ، على ضرورة التأكد والوقوف على الحالة والصلاحية الفنية لجميع المعدات والتدريب الجيد لسائقي تلك المعدات، مع ضرورة الصيانة المستمرة للوصول إلى أعلى مستوى من الكفاءة الفنية.

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