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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لطفي يزور جامعة الشارقة على هامش COP28 لبحث سبل التعاون المشتركة

الجامعة البريطانية
الجامعة البريطانية في مصر

أجى الدكتور محمد لطفي, رئيس الجامعة البريطانية في مصر، زيارة إلى مقر جامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية الشقيقة، وذلك لبحث سبل التعاون المشتركة بين الجامعتين, وكان في استقباله الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، و الدكتورة أمينة المرزوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والفروع.

رافق رئيس الجامعة البريطانية في زيارته كلاً من المهندس يوسف يوسف، نائب رئيس الجامعة للعمليات والدكتورة سارة الخشن، مسؤول التطوير الاستراتيجي بالجامعة ورئيس اللجنة المنظمة لنموذج محاكاة قمة المناخ.

وتأتي هذه الزيارة لبحث سبل التعاون بين الجامعتين في مجالات تبادل الطلاب والأنشطة البحثية في المجالات الجديدة والتكنولوجيات المستحدثة وكذلك التعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأنشطة خدمة المجتمع والبيئة ودعم نتائج مؤتمر قمة المناخ COP28.

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جاء ذلك على هامش مشاركة الجامعة البريطانية في مؤتمر قمة المناخ COP28، الذي انعقد بمدينة دبي، حيث نظمت الجامعة ثلاث جلسات تناولت نتائج نموذج محاكاة قمة المناخ COP28 Simulation Model الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون هذا العام مع جامعة زايد بالإمارات العربية الشقيقة.

وتسعى الجامعة البريطانية في مصر إلى زيادة الشراكات الفاعلة مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الشريكة، بما يحقق رؤيتها الاستراتيجية في صناعة طلاب ذوي مهارات متميزة ودعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وكذلك دعم المشاركة في تنفيذ رؤية مصر 2030.

الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية فى مصر دولة الإمارات العربية جامعة الشارقة

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