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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صندوق رعاية المبتكرين يُطلق المرحلة الأولى من الدورة الثالثة لبرنامج التأهيل لريادة الأعمال

التعليم العالى
التعليم العالى

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن انطلاق المرحلة الأولى من الدورة الثالثة لبرنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بأهمية تحفيز ودعم المبتكرين ورواد الأعمال، والعمل على اكتشاف شباب المبتكرين فى الجامعات والمراكز البحثية، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع.


ومن جانبه، أكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق أن البرنامج في دورته الثالثة يستهدف الباحثين من المعيدين، والمدرسين المساعدين، والمدرسين في الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، ممن لديهم ابتكار، ويرغبون في أن يصبحوا رواد أعمال.

وأشار د.ضياء خليل إلى أن هذا البرنامج فرصة مميزة للباحثين؛ للتعرف على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المجتمع المصري، ودعم الاقتصاد الوطني، وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد  (online).

وأكد د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق أن هذا البرنامج يأتي في إطار خطة الصندوق لنشر الوعي التثقيفي بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين في الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وتحقيق الاستدامة؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

ومن جانبها، أشارت د.غادة خضري مدير البرنامج بالصندوق إلى انطلاق المرحلة الأولى (Base Camp) للبرنامج، والتي تستمر على مدار أسبوعين، بمشاركة 41 باحثًا من 20 جامعة ومعهدًا وهيئة ومركزًا بحثيًّا (عين شمس، الإسكندرية، أسوان، المنصورة، الزقازيق، سوهاج، السويس، أسيوط، بني سويف، سيناء، سمنود التكنولوجية، الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بحوث الصحراء، بحوث البترول المصري، التخطيط القومي، دعم البحث العلمي بوزارة الصحة، البحوث الزراعية، القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء).

Jobs Education الإقتصاد المصرى التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي والبـــحث الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المبتكرين ورواد الأعمال

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