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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فعاليات افتتاح تجديدات لمعسكر طلاب جامعة المنصورة بمدينة جمصة.. صور

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة فعاليات افتتاح الملعب الخماسي الجديد بمعسكر الطلاب الدائم بمدينة جمصه وما تم من تطوير بالمخطط العام للمعسكر، وذلك ليخدم الطلبه والطالبات وتمكينهم من تنفيذ الأنشطة الرياضية والمباريات والمسابقات الترفيهيه المختلفة.

جاء ذلك بحضور  الدكتور يحيى المشد رئيس جامعة الدلتا،  الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس جامعة المنصوره لشئون التعليم والطلاب،  الدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعه للدراسات العليا والبحوث،  محمد عبد اللطيف أمين عام الجامعة، أشرف طه مدير عام المدن الجامعيه، المهندس محمد عبد الشافى مدير عام الإدارة الهندسية، أحمد العشرى مدير عام رعاية الطلاب.

كما قام الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس الجامعه، بوضع حجر الأساس لمشروع المعسكر الدائم للطالبات والمقرر إقامته على مساحة 1200 متر مربع بجوار معسكر الطلاب الحالي، ويتكون المبنى من دور أرضى، عدد 4 أدوار نسبه البناء فيها حوالى 800 متر مربع، من إجمالى المساحه بما يحقق إنشاء حوالى 48 غرفه مع تجهيزات متكاملة.

كما يأتى إنشاء المعسكر الدائم للطالبات نظرًا لتزايد أعداد الطالبات ورغبة من الجامعة فى تقديم خدمات متنوعه تتناسب مع أعداد الطلاب المتزايدة. 

وأكد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تحرص على دعم جميع الأنشطه الطلابية وتطوير الوحدات التى تقدم الأنشطه المختلفة سواءاً فني أوثقافيه أو رياضيه للطلبه والتي توفر البيئه الجامعيه الملائمه، وقد تم تنفيذ الملعب وفقاً للمواصفات العالميه والقياسات المعتمده كما تم تجهيزه بجميع المستلزمات الخاصه ليكون ملعباً نموذجياً متكاملاً لطلاب وطالبات الجامعة.

وأشار الدكتور محمد عطية البيومي إلى أن المعسكر يسهم بدور إيجابي في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، ويتيح بيئة مناسبة لاكتشاف وتطوير مواهبهم، ويعمل على تدريبهم على مختلف المهارات.

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