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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 35 حالة بناء مُخالف وتعدٍ على الأراضي الزراعية بالجيزة |شاهد

ازالة بناء مخالف
ازالة بناء مخالف

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كافة التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء ومواجهة مخالفات البناء  .  
وتابع اللواء أحمد راشد جهود مواجهة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية والتي اسفرت عن إزالة 35 حالة بناء مخالف وتعديات بحي الهرم ومراكز منشاة القناطر والعياط والبدرشين . 
وقد تابع محافظ الجيزة جهود مواجهة مخالفات البناء بحي الهرم والتي تمكنت من إزالة 15 حالة بناء مخالف بشوارع ( مكة من نصر المنوفى، الكرتون من الترابيع بمنشأة البكارى، الريحانى، شارع مسجد الرحمة من الريحانى، فتحى شرابى من المجزر الآلى، أرض الأتوسبير، تقسيم أبو كوع من المنشية، أبناء سوهاج من ترعة غطاطى).
وشملت الحالات التي تم إزالتها صب لأعمدة وقواعد خرسانية وشدات وتعلية أدوار بالمخالفة وقد تم على الفور إزالة الأدوار المخالفة و الشدات الخشبية القائمة ومصادرة التشوينات التى تم ضبطها وتوقيع محاضر بالمخالفات . 
كما أكد محافظ الجيزة انه تم إزالة ١٣ حالة بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة منشاة القناطر شملت اسوار ومباني ومنشأت عشوائية وجبانات وغرف بالطوب بقري أبو غالب والمنصورية ووردان وكفر حجازي والحاجر بإجمالي مساحه حوالي ١٥٠٠م٢ . 
وفي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة ٤ حالات تعدي بالبناء المخالف بقري الشوبك الغربي وكفر زهران بإجمالي مساحه ٤٥٠م٢ . 
وفي مركز ومدينة العياط تمت إزالة ٣ حالات بناء وتعدي علي الأراضي الزراعية بقرية البليدة . 
وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بأي تعدى على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد .

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