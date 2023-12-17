أستاذ أمراض قلب: 80% من أسباب الموت المفاجئ سببها انسداد الشرايين

أكد الدكتور عمرو الحديدي، أستاذ أمراض القلب والحالات الحرجة بطب القصر العيني، أن الإصابة بالأزمات القلبية المفاجئة وتوقف عضلة القلب، أصبح غير مرتبط بالسن، مشيرا إلى أن 80% من أسباب الموت المفاجئ هي انسداد بشرايين القلب.

وقال عمرو الحديدي، خلال لقاء له لبرنامج "8 الصبح"، عبر فضائية "دي أم سي"، أن العامل الوراثي قد يكون سبب للإصابة بأمراض القلب، مؤكدا أنه في حالة الوراثة لا بد أن يتم القيام بفحصوصات للتأكد من عدم الإصابة.

عضلة القلب

وتابع أستاذ أمراض القلب والحالات الحرجة بطب القصر العيني، أنه يمكن أن يكون هناك مشكلة بعضلة القلب، والتي تؤدي لتسارع ضربات القلب، وحدوث أزمة يمكن أن تؤدي للوفاة.