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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غرفة السياحة تطالب الراغبين في أداء الحج بسرعة التقدم قبل غلق التسجيل

الحج
الحج

طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة جميع المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي لعام 1445هـ بسرعة التوجه مباشرة الى شركات السياحة وفروعها المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وتسجيل رغباتهم في أداء الحج هذا العام.

ونوهت الغرفة بأن يوم 4 يناير المقبل هو آخر موعد لتسجيل بيانات المتقدمين للحج السياحي وذلك تمهيدا لإجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار الفائزين بفرص الحج السياحي.


وحذرت الغرفة المواطنين الراغبين في أداء الحج من السير وراء الوعود غير الحقيقية من بعض السماسرة والوسطاء لإغراء المواطنين لتأدية الحج بطرق غير سليمة وغير قانونية خارج منظومة الحج السياحي التي تفتح أبوابها حاليا أمام الراغبين في أداء الحج.

ونوهت الغرفة بأن البعض يوهم المواطنين بتوفير فرصة سفر لأداء العمرة ثم البقاء بالأراضي السعودية حتى موعد الحج لأداء الفريضة ثم العودة لمصر مرة أخري.

وأشارت الغرفة إلى أن هذا الأمر مخالف تماما للضوابط المصرية للحج ومخالف كذلك للقوانين السعودية المنظمة للحج والعمرة ويعرض من يرتكبه للتوقيف والمساءلة بالمملكة والترحيل وتوقيع العقاب .

وعرضت الغرفة ضمن حملتها الحالية علي السوشيال ميديا لتوعية المواطنين بالطرق السليمة لأداء فريضة الحج، فيديو للدكتور سعد الهلالي الداعية وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أكد خلاله أن الله عز وجل أكرم عباده بالا يعرضهم للإهانة من أجل طاعته، فما بلانا بمن يعرض نفسه للمساءلة والتوقيف والتحقيق والترحيل وربما عقوبات أخرى .

ونصح الدكتور الهلال المواطنين الراغبين في أداء الحج هذا العام بالدخول الي موقع  شركات العمرة والحج السياحي "    www.hajj.gov.eg " لاختيار الشركة التي يرغب في أداء الحج من خلالها .

وأضاف الدكتور سعد الهلالي أن هذا الموقع بضمان الدولة نفسها حيث يعمل تحت الإشراف والرقابة الكاملة من وزارة السياحة والأثار، واي شركة سياحة يختارها المواطن من الشركات المسجلة على هذا الموقع تكون ضمن المنظومة القانونية للدولة وتنفذ رحلات الحج طبقا للقوانين السعودية أيضا، وبما يضمن حقوق المواطن طوال رحلته وحتى عودته سالما لأرض الوطن.

غرفة شركات ووكالات السفر الحقيقية السياح العمرة والحج القرعة الالكترونية

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