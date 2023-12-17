بني سويف تستقبل 34 من أعضاء نادي الجزيرة لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية

استقبلت محافظة بني سويف ، فوجاً سياحياً ضم 34 من أعضاء نادي الجزيرة بالقاهرة، تفعيلاً لبروتوكول التعاون المُوقع بين المحافظة "إدارة السياحة" وشركة مصر للسياحة لتنظيم رحلات وبرامج سياحية ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع السياحي وتنشيط السياحة الداخلية للمحافظة والتي يتم تنفيذها تحت إشراف ورعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم.

وتضمن البرنامج السياحي (برنامج اليوم الواحد) للفوج، الذي أعدته وأشرفت على تنفيذه إدارة السياحة بالمحافظة، زيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، ومنها منطقة هرم وواحة ميدوم، وكان في استقبال الفوج رانيا عزت مدير عام السياحة بالمحافظة ، وهبة السيد وكيل الإدارة ، ومحمد فتحي مسؤول الرحلات بالإدارة السياحة.

وعقب ذلك توجه الفوج لزيارة لدير الأنبا أنطونيوس بمركز ناصر، الذي يعتبر قيمة دينية وتاريخية كبيرة ، حيث استقبل الفوج بعض الآباء ورعاة الدير للإطلاع على القيمة التاريخية والدينية للدير، ثم استراحة لتناول وجبة الغذاء ، تلاها تنظيم جولة نيلية للاستمتاع بالنيل والمناظر الطبيعية التي يمتاز بها الكورنيش والممشي السياحي ومشاهدة بعض الجزر النيلية التي تعد تحفة فنية ومنظراً طبيعياً خلاباً، بجانب حضور عرض لفرقة الفنون الشعبية بنادي الإدارة المحلية وتفقد معرض للحرف التراثية والمشغولات اليدوية أقامته إدارة الصناعات الحرفية بديوان عام المحافظة.

وأعرب أعضاء النادي عن سعادتهم بزيارة المحافظة وما تتميز به بني سويف من جمال الطبيعة والشمس المشرقة وروعة منظر النيل والأديرة التاريخية، بالإضافة إلى حفاوة وحُسن الاستقبال والتيسيرات المقدمة لهم من قبل الجهاز التنفيذي ، الأمر الذي سيشجعهم على تكرار الزيارة، ضمن برنامجهم السياحي لزيارة المعالم الأثرية والسياحية بالمحافظة.

وكان المحافظ قد كلف مسؤولى السياحة والوحدات المحلية بتقديم التسهيلات المطلوبة ليستمتع الفوج بمعالم بنى سويف السياحية والتاريخية والثقافية والترفيهية، وإعطاء صورة إيجابية عن السياحة الداخلية في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بالقطاع التي ترتكز على استغلال المقومات والموارد السياحية التى تمتلكها بنى سويف وتشجيع السياحة الداخلية للمحافظة.

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