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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شركة بني سويف : قطع المياه "غداً الأحد" عن مدينة الفشن وقرية الفنت

صدى البلد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مدينة الفشن وقرية الفنت وتوابعها " غداً الأحد 17  ديسمبر الجاري" ولمدة 6 ساعات ، اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الــ 3  عصراً ، وذلك للقيام بأعمال التطهير الدورية بمحطة مياه القضابي فرع الفشن.


وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع  المياه خلال الساعات المذكورة ، بسبب أعمال التطهير والصيانة اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة ، مناشدة المواطنين،ومسؤولى المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود أية شكاوى في هذا الجانب.

 

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