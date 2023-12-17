4أخبار التعليم.. 5 مطالب للمقابلة الشخصية لمنحة 100 مدرب معتمد بالمجلس الأعلى للجامعات... وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة أصبحت شفافة بفضل التحول الرقمي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

محافظ أسيوط يعتمد مواعيد امتحانات النقل والشهادات للفصل الدراسي الأول

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواعيد المقترحة لامتحانات النقل والشهادات المحلية بالمحافظة طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023 /2024 وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير القادم وتستمر حتى الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 للتعليم العام والفني.



ندوة اكتشافات حفائر كلية الآثار بسقارة واستدامة المواقع الأثرية فى ظل المتغيرات المناخية

تنظم كلية الآثار بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محسن صالح عميد الكلية، الندوة السنوية لقسم الآثار اليونانية الرومانية تحت عنوان "مواقع الآثار اليونانية الرومانية في الدلتا... الواقع والمأمول"

فوز فريق بحثي بكلية العلوم بني سويف بتمويل مشروع بقيمة 2 مليون جنيه

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، فوز فريق علمي مشترك بكلية العلوم وبالتعاون مع هيئة الطاقة الذرية ومركز بحوث الإسكان والتعمير وكلية التكنولوجيا والتعليم بتمويل مشروع بحثي في المواد الأسمنتية التكميلية في الخرسانات العادية والواقية من الاشعاع بتمويل من هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار STDF بقيمة 2 مليون جنيه جاء ذلك عقب استقبال رئيس الجامعة للفريق البحثي بحضور الدكتور حمادة محمد محمود عميد الكلية حيث قدم لهم التهنئة متمنيا لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

5 مطالب للمقابلة الشخصية لمنحة 100 مدرب معتمد بالمجلس الأعلى للجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالى و البحث العلمى، فى إطار المشروع القومى للتدريب و إعداد القيادات، تقديم منحة مجانية لـ 100 متدرب من المركز القومى للتدريب بهدف انتقاء أفضل العناصر من المدربين للانضمام لفريق المدربين الذين سيتم الاستعانة بهم مستقبلا على من البرامج التدريبية التى يقدمها المركز.

امتحانات الثانوية العامة 2024 .. مطالب عاجلة من اتحاد أمهات مصر

أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إن هناك مطالب جماعية وملحة من الطلاب وأولياء الأمور لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 .

رئيس جامعة حلوان: نعمل على إطلاق كافة أنواع الأنشطة الطلابية بالجامعة

تعمل إدارة رعاية شباب جامعة حلوان، بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الندوات التثقيفية والعلمية والتوعوية المختلفة فى كافة المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب وإعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق.

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة أصبحت شفافة بفضل التحول الرقمي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة في مصر أصبحت شفافة بشكل كبير بسبب استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات والتظلمات، موضحا أنه يتم عقد امتحانات الثانوية العامة وفق نظام البابل شيت ويتم تصحيحها إلكترونيا بفضل التحول الرقمى والتكنولوجيا.