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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ أسيوط يعتمد مواعيد امتحانات النقل والشهادات للفصل الدراسي الأول

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

اعتمد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواعيد المقترحة لامتحانات النقل والشهادات المحلية بالمحافظة طبقاً للخريطة الزمنية  للعام الدراسي 2023 /2024 وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير القادم وتستمر حتى الأربعاء الموافق 24 يناير 2024 للتعليم العام والفني.
وأكد محافظ أسيوط على ضرورة الالتزام بانتظام حضور الطلاب بالمدارس حتى استكمال خريطة المناهج الدراسية مع استمرار التعريف بشكل الامتحانات والالتزام بكافة الضوابط لتحقيق الاستفادة المرجوة لأبنائنا الطلاب.

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ووجه المحافظ بضرورة توفير المناخ المناسب لجميع الطلاب أثناء سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وبدون أي مشكلات مع الانضباط والحزم والنظام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب متمنياً للطلاب التفوق والنجاح والتميز.
من جانبه أوضح عبد العزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن امتحانات صفوف النقل للتعليم الابتدائي والمجتمعي والصم والنور وصفوف الأول والثاني الاعدادي العام والمهني والصم والنور تبدأ في 11 يناير القادم وتنتهي 17 يناير 2024 بينما تبدأ امتحانات الشهادة الاعدادية العام والمهني والصم والنور في 18 يناير وتنتهي 24 يناير 2024 فيما تبدأ امتحانات النقل الثانوي وصم أول وثانية في 11 يناير وتنتهي 24 يناير وتبدأ امتحانات النقل للتعليم الفني بأنواعه في 2 يناير وحتى 24 يناير 2024.
وأوضح وكيل الوزارة أن هذه المواعيد جاءت نتيجة لعمل اللجنة التي تم تشكيلها من مديري العموم ومديري الإدارات التعليمية وإدارات التعليم الابتدائي والمجتمعي والتربية الخاصة والاعدادي والثانوي العام والفني واتحاد الطلاب لدراسة أنسب المقترحات بمواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي وبيان مدى ملائمتها للخريطة الزمنية حيث راعت اللجنة في مواعيد الامتحانات إجازات المناسبات الدينية والوطنية والرسمية (عيدي الميلاد والغطاس لدى الأخوة المسيحيين وعيد الشرطة) بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية مع تكثيف الاستعدادات لانطلاق الامتحانات وفق الضوابط التي حددتها الوزارة وتنفيذًا لتوجيهات محافظ أسيوط.

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