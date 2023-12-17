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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط يواصل لقاءاته مع العاملين المثبتين حديثًا لتوزيعهم على المراكز والأحياء

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي الموظفين المثبتين حديثا

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، مع مجموعة من العاملين المثبتين الجدد الذين لم يلتقى بهم في المرة السابقة وذلك قبل توزيعهم على الإدارات المختلفة بالديوان العام والمراكز والأحياء للاستفادة من خبراتهم الوظيفية ومؤهلاتهم ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات مجلس الوزراء بشأن تحقيق الاستقرار للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومراعاة البعد الاجتماعي لهم .

جاء ذلك بحضور أبوغدير عبدالرحمن مدير إدارة الموارد البشرية بالمحافظة.

واعتمد محافظ أسيوط، مؤخرًا عدة قرارات لعدد كبير من العاملين على الصناديق والحسابات الخاصة بمختلف المستويات والمجموعات النوعية للتثبيت على موازنة الديوان العام ممن استوفوا الشروط القانونية والقواعد اللازمة في هذا الشأن طبقًا للمسمى الموضح قرين كل منهم لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.

وقدم المحافظ – خلال اللقاء - التهنئة للعاملين على التثبيت متمنياً لهم التوفيق مؤكدًا إنه سيتم توزيعهم على الأماكن والإدارات بالمراكز والأحياء وفقًا لحاجة العمل مع مراعاة رغابتهم وظروف اقامتهم وخبراتهم الوظيفية لتحقيق أقصى استفادة منهم في دعم منظومة العمل الإداري ودفع عجلة التنمية بالمحافظة، مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تطوير الأداء والعمل بالمحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة.

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وتحاور اللواء عصام سعد مع العاملين وطالبهم ببذل مزيد من الجهد كل في نطاق عمله الذي سيتم توزيعه عليه وأن يلم كل موظف بكامل أبعاد وظيفته وأن يكون علي دراية بماله وما عليه مع ضرورة تعظيم الوقت وعدم اهداره في ما لا يفيد لأن ذلك من شأنه أن يعظم الانجازات ، مطالبًا أن تسود المحبة والود بين كل الموظفين لخلق مناخ يستقيم معه العمل والانتاج لاستكمال مسيرة التنمية في ظل الجمهورية الجديدة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ووجه مسئولي الموارد البشرية بتوزيعهم على أماكن وظيفية بالادارات المختلفة داخل الديوان العام أو المراكز والأحياء وفقًا للاحتياجات الفعلية ورغباتهم حتى يضمنوا الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل.

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