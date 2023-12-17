امتحانات الثانوية العامة 2024 .. مطالب عاجلة من اتحاد أمهات مصر

أكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، إن هناك مطالب جماعية وملحة من الطلاب وأولياء الأمور لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 .

وقالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، : نطالب وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في موعد عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع بحيث تعقد في نهاية العام الدراسي قبل آداء امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد الأساسية .

وناشدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور في بيان لها ، وزارة التعليم والقائمين علي وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، بعقد امتحانات المواد الغير مضافة وهي "التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد، الاحصاء" لطلاب الثانوية العامة 2024 في الأسبوع الأخير من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 ، وذلك حتى يستطيع الطلاب التركيز في مذاكرة المواد الأساسية، بالإضافة إلى حصول الطلاب على مساحة كافية وأيام أكثر بين المواد الأساسية في الجدول.

وطالبت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالنظر في هذا المطلب الجماعي لأولياء الأمور ، ووضعه في الاعتبار عند وضع جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ، طالما لم يخل بضوابط وبنظام امتحانات الثانوية العامة 2024 ، وذلك مراعاة للطلاب وأولياء أمورهم.

وأوضحت أن هناك مطالب أخرى كثيرة لأولياء أمور بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 ، منها زيادة الوقت المخصص في امتحانات الثانوية العامة 2024 لطلاب شعبة علمي رياضة، وكذلك زيادة الوقت المخصص لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 لجميع الشعب لتوزيع الورق قبل الامتحان بربع ساعة ، خاصة أن البابل شيت يستغرق وقت، مستطردين: "مش معقول نظام الامتحان يتغير والوقت يفضل زي ما هو".

وشددت عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، على ضرورة إتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 على موقع وزارة التربية والتعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 بوقت كافي ، على ألا يقل عدد النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 عن 5 نماذج لكل مادة ، وتكون بمثابة نموذج محاكاة لـ امتحانات الثانوية العامة 2024 الحقيقية ، كما طالبت عبير وزارة التربية والتعليم ،بالسماح للطلاب بحيازة ورق أبيض في لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 ليراجع فيه الطلاب إجابتهم قبل كتابتها بشكل نهائي في البابل شيت .

وأنهت عبير أحمد مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم ، بيانها قائلة : نطالب بأن تكون أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024 لا تحتمل اجابتين ، وألا تخرج عن المناهج المقررة ، مع امكانية وضع ٣٠% من أسئلة كل امتحان للطالب المتميز على ألا تكون أسئلة الطلاب المتميزين “تعجيزية” و “جدالية” وتعتمد على “اللعب بالالفاظ” ، كما أكدت على ضرورة أن تكون رسومات مادة الأحياء في امتحانات الثانوية العامة 2024 واضحة .

موعد امتحانات الثانوية العامة 2024

وحسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراتها النهائية بشأن تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2024 ، لطمأنة الطلاب و وقف أي شائعات من شأنها إثارة البلبلة .

حيث قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بدء امتحانات الثانوية العامة 2024 يوم السبت 15 يونيو 2024

وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام امتحانات الثانوية العامة 2024 هو نفس النظام المتبع العام الماضي بدون أي تغيير أو تعديل .

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، مطلوب من الطالب فقط المذاكرة والاجتهاد ، مشددا على ان نظام الثانوية العامة لن يتغير بشكل مفاجئ اثناء العام الدراسي ، مشددا على أنه "قد ولى عصر مفاجآة الطلاب بقرارات مصيرية غير متوقعة"

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك حوار مجتمعي وطني ضخم سيتم تنظيمه لتطوير منظومة الثانوية العامة للدفعات القادمة ، دون تطبيق اي تغييرات على الدفعة الحالية .

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون اسئلة الاختيار من متعدد MCQ نسبتها 85% ، وستكون نسبة الأسئلة المقالية لا يتعدى 15% حسب طبيعة كل مادة.

وقرر وزير التربية والتعليم أن تكون 30% من الاسئلة للمستويات العقلية البسيطة، و40% للمستويات العقلية المتوسطة، و30% للمستويات العقلية العليا، بجانب التأكيد على دقة صياغة الأسئلة وفق قواعد صياغة الأسئلة الصحيحة.