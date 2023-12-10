مؤسس "أمهات مصر" تشارك بالانتخابات الرئاسية: السيدات والفتيات دائما في المقدمة"

أدلت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وإئتلاف أولياء الأمور، بصوتها في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وذلك بلجنة مدرسة نجيب محفوظ للتعليم الأساسي التابعة لقسم ثالث مدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وحرصت مؤسس إتحاد أمهات مصر علي الذهاب للجنة الإنتخابية للإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية منذ الثامنة صباحا، أي قبل فتح اللجان بساعة، رافعه علم مصر بيدها، وذلك حرصا منها علي المشاركة بالتصويت في الانتخابات، مؤكده أن ادفنها حق دستوري أصيل وواجب وطني علي كل مصري ومصرية.

وأشادت عبير بحسن سير العملية الانتخابية، من حيث التنظيم وحسن الإستقبال وتيسير عملية وإجراءات التصويت للناخبين بكل سهولة ويسر، مقدمه الشكر للمرأة المصرية التي دائما تثبت قدرتها علي المشاركة وحرصها حقها الدستوري واختيار رئيسها، قائله: "ليس غريب علي المرأة والفتاه المصرية، لاحظت تواجد سيدات كبار السن وطالبات الجامعات يقفون من الصباح الباكر لحين فتح اللجان في التاسعة صباحا، عظيمات مصر بكل ما تحمله الكلمة من معني".

ودعت عبير أحمد، جميع الأمهات وأولياء الأمور والطلاب بالنزول والمشاركة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس مصر لمدة ٦ سنوات قادمة، مؤكده أن الفترة التي تشهدها مصر خاصة في ظل صراع العالم وما تشهده المنطقة يحتم علينا النزول والمشاركة في التصويت والوقوف في ظهر رئيس مصر القادم، قائله: "تحيا مصر".

وشهدت، اليوم، جمهورية مصر العربية إجراء الانتخابات الرئاسية 2024، حيث فتحت اللجان الإنتخابية أبوابها للناخبون للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس مصر لمدة ٦ سنوات قادمة، وذلك في التاسعة صباحا وحتي التاسعة مساء ولمدة ثلاثة أيام هى ١٠ و١١ و١٢ ديسمبر الجارى.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.

وشملت تجهيزات المراكز الانتخابية عددا كافيا من الصناديق الزجاجية المخصصة للاقتراع بداخل كل مركز، والأماكن المزودة بالستائر والتي يدلي بداخلها الناخب بصوته بما يحقق سرية الاقتراع، وأجهزة القارىء الإلكتروني التي يتم من خلالها الاستعلام عن قيد الناخب في قاعدة بيانات الناخبين من واقع الرقم القومي لتمكينه من الإدلاء بصوته، بالاضافة الى التجهيزات التقنية اللازمة لنقل وقائع سير العملية الانتخابية عن بُعد إلى غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، عبر بث تلفزيوني مباشر.

الإشراف على انتخابات الرئاسة



ويشرف على انتخابات الرئاسة 2024، 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، داخل البلاد، ما بين رؤساء لجان فرعية أو لجان حفظ، كما أن الهيئة تتابع عن كثب كافة الإجراءات اهمها عملية فرز أصوات الناخبين ستكون بداخل لجان الاقتراع الفرعية في نهاية اليوم الثالث من العملية الانتخابية.

طريقة الانتخاب الصحيحة



وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريقة الإدلاء الصحيحة بالصوت، فلابد أن يكون اسم الناخب مقيدًا بلجنة الانتخابات التى سيدلى فيها بصوت، وتقديم إثبات شخصيته -بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر، واثبات رئيس اللجنة حضوره فى كشف الناخبين وتستكمل الإجراءات، ويتسلم الناخب بطاقة اقتراع ممهورة بخاتم اللجنة أو توقيع رئيسها، وإذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، يمكن إبدائه الرأي على انفراد لرئيس اللجنة الذى يثبته فى البطاقة.

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية