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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة أصبحت شفافة بفضل التحول الرقمي

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الثانوية العامة في مصر أصبحت شفافة بشكل كبير بسبب استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى أعمال التصحيح ورصد الدرجات والتظلمات، موضحا أنه يتم عقد امتحانات الثانوية العامة وفق نظام البابل شيت ويتم تصحيحها إلكترونيا بفضل التحول الرقمى والتكنولوجيا.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال ورشة عمل حول استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم، أنه تم بناء الخطة الاستراتيجية للوزارة 2024,2029، لتقوم على الاتاحة والتحول الرقمي والحوكمة والاستدامة ، وتم تحديد أولوياتنا من التعليم الأخضر ، وتم الانتهاء من الخطة التنفيذية لاستراتيجية الوزارة، مضيفا أن الخطة هدفها أن يكون هناك استدامة ، وأن يتم توفير التمويل  وأيضا ان يتم تحديد الأولويات. 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هناك تحديات وأيضا إنجازات في التعليم ، فمن التحديات عجز المعلمين وارتفاع الكثافات، وهنا التحول الرقمى يقدم حلولا من خلال تقديم  خدمات تعليمية عبر المنصات الرقمية لمواجهة الدروس الخصوصية، مشيرا إلى أن الطالب يحصل على المواد الرقمية بشكل مجاني.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن التحول الرقمي ساهم فى حل مشكلات كبيرة في التعليم ، ولابد من تضافر كافة الجهود.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، ان مصر بها  25 مليون ونصف طالب فى 60 ألف مدرسة ، ولذا تحرص وزارة التربية والتعليم على ان تكون كافة القرارات التعليمية في الوقت الحالي مدروسة جيدا ، واصبح سياق التطوير مختلف لدى وزارة التربية والتعليم.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تعزيز دور التكنولوجيا فى التحول التعليمي، وزيادة جودته

وقال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزارة منفتحة جدا مع القطاع الخاص ويتم تقديم كافة التسهيلات لمن يرغب فى إنشاء مدارس خاصة أو دولية، مضيفا أن القطاع الخاص لديه سهولة فى إدارة المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا تطوير دون الارتقاء بدور المعلم، فالمعلم هو أساس العملية التعليمية

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : لدينا عجز فى المعلمين ولكن التحول الرقمي قد يساهم فى حل هذه المشكلات

ويشهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآن ، انطلاق فعاليات ورشة عمل تشاركية لإجراء تحليل رفيع المستوى بإستخدام إطار عمل DTC لفهم مدى استعداد مصر الحالي للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتحسين التعليم.

وتهدف ورشة العمل إلى : إجراء تحليل أولي لاستعداد مصر للاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتسريع تحقيق اهدافها التعليمية.

كما تهدف ورشة العمل لتحديد فرص ذات الاولوية لتعزيز التحول الرقمي لدعم جهود مصر لتحسين الوصول إلى التعليم والشمول والجودة والحوكمة في التعليم.

وتهدف ورشة العمل أيضاً إلى تجربة إطار العمل 5Cs ونموذج التطور و والمنهجية التعاونية داخل الدولة لأول مرة ، وتعزيز التعاون بين الشركاء والقطاعات لضمان فهم مشترك لرؤية مصر للتحول الرقمي في التعليم.

ويشارك في ورشة العمل البوم شركاء DTS  مسئولو الوزارة ، والشركاء المحليون العاملون في مجال تكنولوجيا التعليم.

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