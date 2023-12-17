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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة تنظم برنامجاً للقوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة في شمال سيناء

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة


تنظم وزارة الشباب والرياضة برنامج القوافل التعليمية لطلبة الثانوية العامة بمحافظة شمال سيناء،  تنفيذا لبرتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،  والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم،  واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

بأتي ذلك في إطار الاهتمام بتوفير كل سبل الدعم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية، وتخفيف العبء عن أولياء الأمور، ودعم الطلاب بشرح المناهج الدراسية، واطلاعهم على مفاتيح المنهج الدراسي وأساليب الامتحانات.

 

الكفاءة المهنية:

وأكد حسن عبدالوهاب، وكيل وزارة الشباب بشمال سيناء، أنه يشارك في القوافل التعليمية من الخبراء المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين، ومقدمي البرامج التعليمية المتخصصة، في الفترة من 20 حتى 21 من ديسمبر الجاري.

وأشار عبدالوهاب، إلى أن القوافل سيتم تنفيذها في مدينة العريش يكون من قبل بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتحديد الأماكن والترتيبات اللازمة للطلاب وتجهيز القاعات، 

مؤكدًا، على  أن القافلة التعليمية تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.


 

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