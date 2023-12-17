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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تقدم كبير للقوات الروسية.. حصار شامل للواء 47 الأوكراني

قوات روسية
قوات روسية

تسير المواجهة بين القوات الأوكرانية والروسية على غير ما يشتهي قادة أوكرانيا، حيث ذكرت صحف أمريكية، اليوم الأحد، أنه تم تطويق لواء كامل.

في التفاصيل، تحاصر القوات الروسية، اللواء الميكانيكي 47 التابع للجيش الأوكراني المتمركز في بلدة أفدييفكا في منطقة دونيتسك، حيث يعاني نقصا متزايدا في الذخيرة.

كان اللواء الأوكراني يهدف إلى مهاجمة رتل روسي في أفدييفكا، لكنه فشل في القيام بذلك بسبب نقص الذخيرة. ولم تفلح محاولة اللواء وقف تقدم القوات الروسية في أفدييفكا.

ويعتمد لواء "النخبة" في الجيش الأوكراني على دبابات "ليوبارد 2A6" ومركبات برادلي القتالية الأمريكية المجددة حديثًا، ومدافع الهاوتزر الأمريكية M109.

وأكدت صحيفة "ميليتيري ووتش" تكبد دبابات ليوبارد 2 وبرادلي خسائر فادحة منذ بدء الهجوم الفاشل، الذي دام أشهرًا من قبل القوات الأوكرانية على المواقع الروسية، في أوائل يونيو الماضي.

أمام ذلك يشكك العديد من المحللين في قدرة اللواء على المواجهة.

واعترف أحد الضباط من اللواء 47 ب "الوضع السيئ" بسبب النقص الحاد في الذخيرة.
وذكر: كان لدينا ذخيرة أكبر خلال الصيف، أما الآن فنحصل على 15 قذيفة فقط لثلاثة أيام ما جعل الجنود الأوكرانيين ينتظرون الروس في مواقعهم والاشتباك فقط معهم في نطاق الدفاع، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك الروسية.

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