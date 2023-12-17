أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

أكدت الحاجة ثناء محمد والدة الفتاة نيرة اشرف ضحية حادث جامعة المنصورة أن ابنتها الأخري "شروق " تعرضت للتهديد علي أيدي شخص مجنون مضيفة: "شخص نصاب هدد بنتي عبر منصة التوك توك بالقتل وابتزاز الأموال " .



وأضافت والدة الفتاة أن الشخص المجهول تم القاء القبض عليه من رجال الداخلية وأكد أنه تم تحريضه من أحد أقارب الأسرة وهو ما تبين كذبه أمام جهات التحقيق .



وأيدت والده نيرة أشرف أنه بعد وقت قليل توصلت الشرطة إلى هوية الشخص الذي هدد ابنتها بإنهاء حياتها، وتم القبض عليه ، فيما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في الوقت الحالي، وتبين أن هذا الشخص ليس مهندسا كما أدى ولا يقيم في منطقة المعادي بل يعمل في أحد المطاعم، لافته إلى أنه بمجرد علمها بخبر تهديد ابنتها عادت إلى أذهانها واقعة إنهاء حياة ابنتها نيرة أشرف على يد زميلها محمد عادل الذي تم تنفيذ حكم الإعدام فيه قبل أشهر قليلة قصاصا لإنهاء حياتها بطريقة وحشية لرفضها الارتباط به.



الجدير بالذكر أن الفتاة شروق أشرف دونت عبر صفحتها عبر موقع التواصل الاجتماعي فس بوك جاء نصها"أنا هموت منكم والله انزل فيديو انا ونيره الله يرحمها تقولو انتي بتستغلي اختك ..انزل حاجات ليا ول شغلي تقولو انتي نسيتي اختك ..انتو محتاجين اعاده ضبط مصنع ل دماغو او اعاده هيكله لكل حاجه بقيت بشوف النوع ده من الكومنتس وبتضحك والله روحو منكو لله كشفت راسي ودعيت عليكو ".