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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: 505 شهداء بالضفة الغربية منذ بداية العام منهم 111 طفلا

أرشيفية
أرشيفية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية بلغت منذ بداية العام 505 شهداء ، منهم 111 طفلاً.

وأضافت الوزارة أنه بعد هجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس بلغ عدد الضحايا 297 شهيدا، منهم 70 طفلا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، استشهاد 6 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم وجنين بالضفة الغربية.

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وقالت الوزارة في بيان، إن "مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، استقبل شهيدين (هما وليد زهرة 22 عاما، وأسعد زهرة 33 عاما)"، لافتة إلى أنهما تعرضا لإطلاق نار على يد القوات الإسرائيلية.

وأضافت أن الشاب ليث أبو نمر توفي متأثرا بإصابة تعرض لها خلال عملية عسكرية إسرائيلية في جنين قبل أيام.

ولاحقا، أصدرت الوزارة بيانا آخر، قال فيه إن شهيدين آخرين وصلا إلى المستشفى ذاته (في طولكرم)، هما غيث شحادة (١٩ عاما) ومحمود جابر (٢١ عاما).

وزارة الصحة الفلسطينية حصيلة الضحايا الفلسطينيين الضفة الغربية هجوم 7 أكتوبر حركة حماس

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