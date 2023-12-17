بمناسبة اليوم العالمى لحقوق الإنسان.. الداخلية: زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

قررت وزارة الداخلية منح جميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل (زيارة استثنائية) خلال الفترة من يوم 18/12/2023 حتى 28/12/2023 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة للنزلاء .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء .

وذلك بمناسبة الإحتفال بــ "اليوم العالمى لحقوق الإنسان" وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وإتاحة الفرصة للقاء ذويهم بمختلف المناسبات ..







