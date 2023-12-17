كان بيترمي زمان.. أحمد موسي ينفعل علي الهواء بسبب أسعار البصل

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، بسبب الأطنان التي تم ضبطها من البصل بعد حجب تداولها في الأسواق بمحافظة الجيزة، مشددا على أن ما يقوم به التجار واحتكارهم للسلع أيا كان بصل أو أرز أو سكر هو متاجرة بقوت الشعب.

وأضاف أحمد موسي خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن جهاز حماية المستهلك وجه ضربة قوية لمحتكري البصل وضبط نحو 4 آلاف طن بصل في المنصورية بالجيزة، مشددا على أنه لابد من محاسبة هؤلاء المستغلين.



وأشار موسى، إلى أنه يوجد العديد من الكوارث التي يرتكبها بعض التجار في المحافظات للمتاجرة بقوت المواطن، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بوقف تصدير البصل من أجل المواطن رغم حاجة الدولة للعملات الاجنبية.

وناشد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، رئيس الوزراء تفعيل الإجراءات الاستثنائية ضد محتكري البصل، موضحا أن الدولة قررت منع تصدير البصل وبالتالي سيكون السؤال (البصل راح فين).

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن من يتاجر بقوت المواطنين لابد من كشف اسمه والتحقيق معه وأن يعرف الشعب ذلك، مبينا أن هذا سيكون له إيجابيات كبيرة في الفترات المقبلة، وأي تاجر يقوم بحجب سلعة عن السوق لابد من عقابه.

وأكد موسى، أنه لابد من اتخاذ الإجراءات الكاملة في هذا السياق، قائلا:"والله البصل كان بيترمي زمان.. دلوقتي الناس بتدور عليه بعد ما وصل إلى 40 و50 جنيه وزيه زي السكر والأرز، رغم أن مصر دولة منتجة للأرز، وده يؤكد إن في حاجة غلط".

