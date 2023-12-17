أبرزهم ليلى علوي ولبلبة| نجوم الفن في العرض الأول لفيلم آل شنب.. صور

حرص نجوم الفن على حضور العرض الأول لفيلم “آل شنب” الذى عرض اليوم ضمن فعاليات مهرجان الجونة فى دورته السادسة.

ومن أبرز نجوم الفيلم الذى حرصوا على الحضور ، ليلى علوي، لبلبة، أسماء جلال، خالد سرحان، هيدي كرم والمخرجة كوثر بن هنية ، هنا شيحة، محمد كريم، إنجي كيوان، سينتيا خليفة، المخرجان كريم الشناوي وعمر الزهيري وتامر حبيب، ونسرين طافش.

وتدور أحداث فيلم “ال شنب” فى إطار كوميدي لايت حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم.

عن مهرجان الجونة السينمائي

تأسس في العام 2017، ويُعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. يهدف مهرجان الجونة السينمائي، إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والُمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويسعى بحماس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به (منصة الجونة السينمائية)، وهي فعالية موجهة لصناعة السينما، خُلقت بهدف تطوير وتمكين صناع الأفلام المصريين والعرب، ومساعدتهم على إيجاد الدعم الفني والمالي اللازم.

تتكون المنصة من: برنامج (جسر الجونة السينمائي)، الذي يوفر فرصًا للمشاركة والتعلم، وبرنامج (منطلق الجونة السينمائي)، وهو مختبر لتطوير المشاريع وتنفيذ الإنتاجات المشتركة.

أما الإضافة الأحدث إلى (منصة الجونة السينمائية) فهي (سوق الجونة السينمائي) التي تضم معرض الجونة للأفلام القصيرة، حيث يتفاعل صنًاع الأفلام الواعدين مع السينمائيين المخضرمين.