هل تعقد امتحانات الأول والثاني الثانوي إلكترونيا أم ورقيا| قرار عاجل يحسم الجدل

بعد تأخر تسليم التابلت ..

هل تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا أم إلكترونيا ؟ .. سؤال أثار الجدل مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي ، خاصة في ظل تأخر تسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

وفي هذا الإطار .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل المثار بشأن امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي .

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيا لطلاب المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة الذين تسلموا التابلت ومدارسهم متصلة بشبكة الانترنت

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه في حالة حدوث مشكلة تقنية أثناء امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي الالكترونية في أي مادة ، يتم اداء الامتحان ورقيا لهذه المادة في نفس موعد الامتحان المحدد في الجدول

أما عن طلبة المدارس الحكومية والخدمات والمدارس الخاصة المتواجدين في مدارس غير متصلة بالانترنت او الطلبة الذين لم يتسلموا التابلت في مدارس بها شبكة انترنت ، وكذلك طلبة المنازل ، فقد تقرر أن يؤدوا امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا في جميع المواد

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد امتحانات الصفين الاول والثاني الثانوي لطلاب الدمج التعليمي ورقيا بنفس مواعيد اقرانهم طبقا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة وكما هو متبع في الأعوام السابقة

جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

أعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات ، جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة مواعيد جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ، مؤكدةً أنه سيتم عقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام من يوم الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ ، بينما يتم عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

وفي قنا ، من المقرر أن تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والرسمي لغات، يوم الأحد الموافق 14/1/2024 ، على أن تنتهي امتحانات الصف الأول يوم الاربعاء 24/1/2024 ( فترة صباحية ) ، وتنتهي امتحانات الصف الثاني يوم الثلاثاء الموافق 23/1/2024 ( فترة مسائية )، بينما تمتحن المواد غير المضافة للصفين بداية من يوم الثلاثاء 2/1/2024 حتى الخميس 4/1/2024 .

وفي محافظة مطروح .. تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والفني في الفترة من 9 يناير وحتى 24 يناير2024

وفي محافظة الاسكندرية ، تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام من 14 يناير 2024 حتى 24 يناير 2024

وفي أسيوط ، تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام والصم من 11 يناير وتنتهي 24 يناير