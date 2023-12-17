عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير إدارة حديقة الحيوان: نمتلك مباني أثرية وأشجارا عتيقة

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

كشف الدكتور يوجين ماريه، مدير إدارة حديقة الحيوان من التحالف المصري المسئول عن تطوير الحديقة، أنه منذ بداية عملية التطوير وغلق الحديقة تم إجراء عملية تفتيش شاملة وحصر لكافة الأمور والحيوانات الموجودة والاطمئنان على أحوالها، قائلاً : “عندما دخلنا الحديقة كان يجب أن نفتش في كل الحديقة ومعرفة كل الحيوانات ومعرفة حالتهم من كافة الجوانب والبيئة المحيطة بها”.

txt

مدير إدارة حديقة الحيوان: عدد القطط لا يمكن حصره.. ولكنه انخفض بعد غلقها

txt

فيلم حديقة الحيوان يشارك في مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج  "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "بعد عملية التفتيش والبحث بدأنا في عملية "تقييم" الحالة الخاصة بكل حيوان ونعرف ماهي احتياجات كل حيوان على حدة والمكان الذي يقيم فيه الحيوان ونشرف على الغذاء والرعاية الخاصة بهم من كافة الجوانب الصحية وإطعامهم   طعام لائق ومياه نظيفة  بالإضافة إلى أننا نمنحهم   مكملات  غذائية  لتحسين حالتهم الصحية ونتابعهم طبيا بكل تأكيد".


وواصل : "نوفر الأدوات والمعدات ونطبق برامج معينة للرعاية وهذا شيء يأخذ بعض الوقت قد لا يحدث بين عشية وضحاها"، مشددا أن عملية الاغلاق سيكون مفيد لهذا التطوير ويتم بواسطة الجهات المعنية وهي جهات متخصصة   في تطوير حديقة الحيوان وهي بالفعل سوف تشهد تطوراً كبيرا.

 

وكشف أنه سيكون لدينا تشكيلة جديدة من الحيوانات متعددة الفصائل والأنواع.. وسنطور من المجموعات الموجودة بها، مشدداً على الحفاظ على الهوية  الاثرية والتراثية لحديقة الحيوان  والأشجار العتيقة قائلاً : " الهدف كله  الحفاظ على مجموعة الحيوانات والأشجار الموجودة وهي مجموعة رائعة جداً والمباني التاريخية والاثرية  الموجودة كل هذه المنشآت والأشجار سيتم رعايتها    وترميمها وتطويرها  لكي تعود الحديقة لسابق بريقها ".

حديقة الحيوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

ترشيحاتنا

آلاف الأطنان تحت القش.. مفاجآت جديدة فى حملات التفتيش على البصل

باي باي موديست| كولر جاب آخره.. والأهلي يحسم مصير الفرنسي بالرحيل في هذا الموعد

حرب غزة.. البكتيريا تنهي حياة جنود بـ جيش الاحتلال الإسرائيلي

هدية جديدة من الحكومة للراغبين في تملك وحدات سكنية|اعرف كيف تحصل عليها

فايز فرحات: نتنياهو قد لا يكون في السلطة وقت تقرير مصير غزة

أفضل هاتفين سامسونج للشباب بسعر قليل في 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأخوان رايت .. كيف بدأت أول رحلة طيران ناجحة في العالم

أبرزهم ليلى علوي ولبلبة| نجوم الفن في العرض الأول لفيلم آل شنب.. صور

تخطى برشلونة.. الأهلي يطارد ريال مدريد على صدارة الأكثر تحقيقا للانتصارات بالمونديال

وثائقي جديد يصور لحظات مميزة بعد تتويج ملك بريطانيا

فيديو

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ