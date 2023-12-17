مدير إدارة حديقة الحيوان: نمتلك مباني أثرية وأشجارا عتيقة

كشف الدكتور يوجين ماريه، مدير إدارة حديقة الحيوان من التحالف المصري المسئول عن تطوير الحديقة، أنه منذ بداية عملية التطوير وغلق الحديقة تم إجراء عملية تفتيش شاملة وحصر لكافة الأمور والحيوانات الموجودة والاطمئنان على أحوالها، قائلاً : “عندما دخلنا الحديقة كان يجب أن نفتش في كل الحديقة ومعرفة كل الحيوانات ومعرفة حالتهم من كافة الجوانب والبيئة المحيطة بها”.

وتابع خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "بعد عملية التفتيش والبحث بدأنا في عملية "تقييم" الحالة الخاصة بكل حيوان ونعرف ماهي احتياجات كل حيوان على حدة والمكان الذي يقيم فيه الحيوان ونشرف على الغذاء والرعاية الخاصة بهم من كافة الجوانب الصحية وإطعامهم طعام لائق ومياه نظيفة بالإضافة إلى أننا نمنحهم مكملات غذائية لتحسين حالتهم الصحية ونتابعهم طبيا بكل تأكيد".



وواصل : "نوفر الأدوات والمعدات ونطبق برامج معينة للرعاية وهذا شيء يأخذ بعض الوقت قد لا يحدث بين عشية وضحاها"، مشددا أن عملية الاغلاق سيكون مفيد لهذا التطوير ويتم بواسطة الجهات المعنية وهي جهات متخصصة في تطوير حديقة الحيوان وهي بالفعل سوف تشهد تطوراً كبيرا.

وكشف أنه سيكون لدينا تشكيلة جديدة من الحيوانات متعددة الفصائل والأنواع.. وسنطور من المجموعات الموجودة بها، مشدداً على الحفاظ على الهوية الاثرية والتراثية لحديقة الحيوان والأشجار العتيقة قائلاً : " الهدف كله الحفاظ على مجموعة الحيوانات والأشجار الموجودة وهي مجموعة رائعة جداً والمباني التاريخية والاثرية الموجودة كل هذه المنشآت والأشجار سيتم رعايتها وترميمها وتطويرها لكي تعود الحديقة لسابق بريقها ".