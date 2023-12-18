نبيلة مكرم: المصريين بالخارج رسخوا انتمائهم للوطن

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة السابقة، إن انتخابات الرئاسة بالخارج عرس انتخابي يليق بمكانة الدولة المصرية، والفضل يرجع للشعب المصري في تحمل التحديات التي مرت بها الدولة المصرية.

وأشارت نبيلة مكرم"، خلال حوارها ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع قناة "دي أم سي"، إلى أن قوة الدولة تاتي من قوة شعبها، متابعة: المصريين بالخارج أثبتوا للعالم أنهم قادروا بالوقوف بجانب الدولة والمشاركة وهي رسالة واضحة للدول المضيفة أن هذا الجزء من الشعب المصري له الحق في ممارسة حقه الانتخابي وأنه مرتبط بوطنه.



واسترسلت: كنت شاهدة على مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية المصرية بالولايات المتحدة، متابعة: المشاهد أوضحت مدى محبة الشعب المصري لبلادهم وارتباطهم بدولتهم.



وأكدت أن المصريين بالخارج رسخوا انتمائهم للوطن ومن كان ليس له حق بالمشاركة كان يشجع على المشاركة، والمشهد الانتخابي بالخارج كان عبارة عن "سمفونية" وطنية.



