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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد المسلماني: الأوضاع في غزة متردية للغاية والظروف تتهيأ للتهجير القسري

أحمد المسلماني
أحمد المسلماني

حدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن الوضع في قطاع غزة، قائلا: ما يحدث في غزة من وضع صحي مأساوي تتحمل إسرائيل مسئوليته، بسبب القصف وسبب المرض والموقف بقى صعب وبائس.

وأضاف “أحمد المسلماني” خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، المذاع على قناة “الحياة”، أن الأوضاع في غزة متردية للغاية والظروف تتهيأ من قبل الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري، متابعا: موقف مصر واضح وصريح من اللحظة الأولى أن التهجير القسري خط أحمر.
 

واسترسل: الوضع في غزة خطير وقد يموت مواطنين أكثر من الأعداد التي سقطت حتى الان من خلال الأمراض التنفسية والعدوى الموجودة.

 

غزة قطاع غزة احمد المسلماني الإعلامي أحمد المسلماني إسرائيل التهجير القسري

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