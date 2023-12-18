أحمد المسلماني: الأوضاع في غزة متردية للغاية والظروف تتهيأ للتهجير القسري

حدث الإعلامي أحمد المسلماني، عن الوضع في قطاع غزة، قائلا: ما يحدث في غزة من وضع صحي مأساوي تتحمل إسرائيل مسئوليته، بسبب القصف وسبب المرض والموقف بقى صعب وبائس.



وأضاف “أحمد المسلماني” خلال تقديمه برنامج “الطبعة الأولى”، المذاع على قناة “الحياة”، أن الأوضاع في غزة متردية للغاية والظروف تتهيأ من قبل الاحتلال الإسرائيلي للتهجير القسري، متابعا: موقف مصر واضح وصريح من اللحظة الأولى أن التهجير القسري خط أحمر.



واسترسل: الوضع في غزة خطير وقد يموت مواطنين أكثر من الأعداد التي سقطت حتى الان من خلال الأمراض التنفسية والعدوى الموجودة.



