عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهديد خطير من كوريا الجنوبية إلى جارتها الشمالية عقب إطلاق صاروخ باليستي

صاروخ باليستي
صاروخ باليستي

أدان الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، بشدة استفزازات كوريا الشمالية المتهورة عقب إطلاقها لصاروخ باليستي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي: "كوريا الشمالية ستكون مسؤولة عن أي عواقب ناجمة عن استفزازاتها الخطيرة".

ونددت الولايات المتحدة بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شأنها شأن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخرى التي أجرتها بيونجيانج هذا العام".

فيما قال مسؤول حكومي ياباني، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، هو صاروخ من طراز ICBM يبلغ مداه أكثر من 15 ألف كيلومتر (9300 ميل) ويمكن أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وأدلى نائب وزير الدفاع البرلماني شينغو مياكي بهذه التصريحات للصحفيين، مضيفا أن الصاروخ طار لمدة 73 دقيقة تقريبا.

وكان أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي غير محدد الاتجاه.

فيما قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

محتكرو البصل في قبضة الأجهزة الرقابية|ضبط آلاف الأطنان ومسئول حكومي يكشف التفاصيل

الزراعة تكشف المستور في قضية البصل: الكميات المضبوطة لا يمكن تخيلها

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

الانقلاب الشتوي ينذر بتقلبات جوية.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس الاثنين

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

صدمة في الزمالك.. هيئة المفوضين تقضي بـ استبعاد حسام المندوه من مجلس الإدارة

التأمين الاجتماعي: زيادة الحد الأدنى للمعاشات لـ1300 والأقصى إلى 10080 جنيها

موضوعات متعلقة

مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال وإصابة آخر في جنوب قطاع غزة

أول تعليق أمريكي على إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي

إعلام عبري: مقتل جنود في جيش الاحتلال بسبب بكتيريا بالمستشفيات

تفاصيل جديدة حول صاروخ كوريا الشمالية الباليستي

حادث تصادم بالقرب من موكب الرئيس الأمريكي.. تفاصيل

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس

اشتباكات بين المقاومة وقوات الاحتلال في نابلس.. فيديو

مفاجأة.. العثور على أجهزة تنصت في مكتب قائد الجيش الأوكراني

ترشيحاتنا

تهديد خطير من كوريا الجنوبية إلى جارتها الشمالية عقب إطلاق صاروخ باليستي

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مدرب الرياض السعودي: الأهلي يقدم كرة رائعة.. وهذا رأيي في فوزه على الاتحاد

مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال وإصابة آخر في جنوب قطاع غزة

الأهلي يشارك لقطات المران الأخير قبل مواجهة بطل البرازيل

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان محتشم.. نسرين طافش تخطف الأنظار على السجادة الحمراء

بفستان مجسم.. إلهام شاهين تخطف الأنظار من مهرجان الأمل السينمائي

زوجة ماجد المصرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فستان كشف عن تاتو.. هيدي كرم تخطف الأنظار بمهرجان الجونة

فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

مفيش استثناءات .. زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص

زيادة جديدة في المعاشات | اعرف هتقبض كام ؟!

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ