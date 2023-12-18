تهديد خطير من كوريا الجنوبية إلى جارتها الشمالية عقب إطلاق صاروخ باليستي

أدان الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الاثنين، بشدة استفزازات كوريا الشمالية المتهورة عقب إطلاقها لصاروخ باليستي.

وقال الجيش الكوري الجنوبي: "كوريا الشمالية ستكون مسؤولة عن أي عواقب ناجمة عن استفزازاتها الخطيرة".

ونددت الولايات المتحدة بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية، اليوم الإثنين، على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة شأنها شأن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخرى التي أجرتها بيونجيانج هذا العام".

فيما قال مسؤول حكومي ياباني، إن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية، اليوم الاثنين، هو صاروخ من طراز ICBM يبلغ مداه أكثر من 15 ألف كيلومتر (9300 ميل) ويمكن أن يصل إلى أي مكان في الولايات المتحدة.

وأدلى نائب وزير الدفاع البرلماني شينغو مياكي بهذه التصريحات للصحفيين، مضيفا أن الصاروخ طار لمدة 73 دقيقة تقريبا.

وكان أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الإثنين، إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي غير محدد الاتجاه.

فيما قالت وزارة الدفاع اليابانية إن كوريا الشمالية أطلقت ما يمكن أن يكون صاروخا باليستيا.