تنسيقية شباب الأحزاب: الشعب سطر ملحة وطنية في الوعي السياسي بالمشاركة بالانتخابات

علقت جميلة زكي عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، على إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة الانتخابات الرئاسية في مصر اليوم في تمام الساعة 2 ظهرا.

وقالت جميلة زكي في مداخلة هاتفية في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"، :" الشعب المصري قدم صورة مشرفة وصنع ملحمة وطنية في الوعي السياسي بالمشاركة الكثيفة في الانتخابات الرئاسية ".

وأضافت جميلة زكي :" الشعب المصري أثبت أنه يثق في أهمية الاستحقاق الدستوري المتمثل في الانتخابات الرئاسية ".

وتابعت جميلة زكي :" الهيئة الوطنية للانتخابات أشرفت بشكل قضائي كامل على الانتخابات الرئاسية في مصر وتم هذا الامر باحترافية كبيرة ".

واكملت جميلة زكي :" الشعب كان حريصا على المشاركة بكافة فئاته في الانتخابات الرئاسية ".