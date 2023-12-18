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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل جديدة حول تنفيذ المرحلة الأولى للخط الرابع للمترو.. وزير النقل يكشف

صدى البلد

  بحث وزير النقل كامل الوزير مع سفير اليابان بالقاهرة أوكا هيروشي، التعاون في مجالات النقل المختلفة، لاسيما التعاون بين الوزارة والچايكا اليابانية لتأهيل وتدريب 100 مهندس على تخطيط وتنفيذ منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة وتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق .

وأكد الوزير عمق العلاقات بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل.

بدوره، أكد المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وأوروبا لوكالة التعاون الدولي اليابانية "الجايكا" ماتسونجا هيديكي، التنسيق مع المسئولين في وزارة النقل لبدء البرنامج التدريبي للمهندسين المصريين خاصة وأنهم يتمتعون بخبرات عالية والعاصمة الإدارية الجديدة تجسد التميز الكبير لهم.

كما شهد اللقاء بحث التعاون القائم بين الجانبين في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الفسطاط بطول 19 كم لعدد 17 محطة سواء فيما يتعلق بالجزء الغربي من الأعمال المدنية للمشروع أو فيما يتعلق بأعمال الجزء الشرقي من الأعمال المدنية للمشروع.

التعاون المشترك المستقبلي

وتطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مرورًا بمدينة نصر والقاهرة الجديدة، والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتى العاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث تم الاتفاق على بدء دراسات الجدوى للمرحلتين أبريل القادم، مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعة الوحدات المتحركة والأنظمة الكهروميكانيكية في مصر من خلال التعاون في إنشاء مصانع للجانب الياباني في مصر ثم الانطلاق للتصدير لدول الشرق الأوسط.

وفي ختام الاجتماع ناقش الجانبان دراسة امتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافه 4.5 كيلو متر جنوبي مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمه الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة.

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