مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر حريق في مصحة نفسية بالشروق

‏لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين إثر نشوب حريق في مصحة نفسية بمدينة الشروق ، تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات ، وتحرر محضر بالواقعة ، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وكذلك تقرير المعمل الجنائي لكشف ملابسات الحريق لبيان ما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه .

‏تلقت عمليات إطفاء القاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل مصحة نفسية بجوار إحدى الجامعات الخاصة بمدينة الشروق.

على الفور تم توجيه قوات الإطفاء إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على النيران التي اتهمت أجزاء كبيرة من المصحة النفسية وتم العثور على ثلاث جثث عشرة مصابين نتيجة الحريق تم نقلهم إلى المستشفيات واستمع رجال الأمن إلى أقوال المصابين وتولت النيابة التحقيق.