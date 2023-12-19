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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ثلاثيني يشعل النيران بسيارة نجل عمومته في سوهاج.. والنيابة تقرر حبسه للتحقيقات

السيارة المشتعلة
السيارة المشتعلة بسوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس عامل في منتصف الثلاثينات من العُمر؛ إثر اتهامه بسكب البنزين وإشعال النيران بسيارة ملاكي مِلك نجل عمومته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، حيث ظهر مُلثم في مقطع فيديو إلتقطته كاميرات المراقبة بالمنطقة التي اشتعلت بها السيارة، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

وتبين من خلال التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة نجل عمومة مالك السيارة؛ إثر وجود خلافات سابقة بينهما، خطط على إثرها العامل الثلاثيني لإشعال النيران بسيارة نجل عمومته انتقامًا منه.

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تفاصيل الواقعة

وكانت قد شهدت قرية البلابيش بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، اشعال النيران بسيارة ملاكي مِلك أربعيني، من قبل شخص مُلثم، حيث ظهر في مقطع التقطته له كاميرات المراقبة بالمنطقة، وهو يسكب البنزين على السيارة ويشعل النيران بها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من المدعو (أحمد علي- 43 سنة- ويقيم البلابيش بحري)، مفاده اشعال مُلثم النيران في سيارته الملاكي.

وأرفق بالمحضر المُحرر رقم محدد مقطع فيديو يظهر فيه شخص مُلثم يسكب البنزين على السيارة ويشعل النيران بها، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

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