بمشاركة نجوم الكرة .. البنك العربي الأفريقي يشعل حماس متابعة كأس الأمم الأفريقية

في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) ونادي نيو جيزة الرياضي، قام البنك العربي الأفريقي الدولي بتحويل النادي إلى منطقة جماهيرية متكاملة (Fan Zone)، حيث أتاح للجماهير من اعضاء النادى و عملاء البنك متابعة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025–2026 في أجواء تفاعلية مميزة، وذلك احتفالًا بمشاركة المنتخب الوطني المصري في البطولة.

بدأت الفعالية في نادي نيو جيزة الرياضي يوم 22 و حتى29 ديسمبر 2025، مع الاستمرار في العروض عند صعود المنتخب المصري للادوار التالية، حيث تم تخصيص منطقة خاصة لمتابعة مباريات كأس الأمم الأفريقية التي يشارك فيها المنتخب الوطني، لتوفير تجربة مشاهدة حماسية ومميزة لأعضاء النادي عبر شاشات عرض ضخمة.

كما شارك في الحدث ثلاثة من كبار نجوم كرة القدم في مصر، وهم أحمد حسام ميدو وحازم إمام وعماد متعب من خلال مشاهدة المباريات مع الجماهير و مشاركة الجماهير في أجواء احتفالية تجمع بين التشجيع والترفيه.

ويقدم البنك العربي الأفريقي الدولي مجموعة من الهدايا والجوائز القيمة للفائزين بالمسابقات التي أُقيمت خلال الفعاليات الاحتفالية بنادي نيو جيزة الرياضي مع انطلاق متابعة مباريات كأس الأمم الأفريقي و تستمر حتى نهاية المسابقة.

يأتي تنظيم هذا الحدث الرياضي في إطار الشراكة الفاعلة بين البنك العربي الأفريقي الدولي ونادي نيو جيزة الرياضي، حيث تعكس هذه الشراكة حرص البنك على دعم مسيرة المنتخب الوطني في بطولة أمم أفريقيا و تعزيز تواجده داخل النادي، وتوطيد التواصل المباشر مع أعضائه و عملاؤه من خلال تقديم تجربة مميزة تجمع بين الرياضة والترفيه، وتعكس التزام البنك بتقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائه وشركائه.