عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عاشور وحجازي يُكرمان فريق جامعة المنصورة الفائز بالمركز الأول بمسابقة حافز الإبتكار

صورة من الحدث
صورة من الحدث

حصد فريق طلابي بكلية الهندسة بجامعة المنصورة ، على المركز الأول عن ابتكار روبوت لإطفاء الحرائق والإنقاذ في الفعالية الختامية لبرامج ومسابقات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي لعام 2023، كما احتل فريق The Hustlers بكلية الهندسة جامعة المنصورة الأهلية قائمة أفضل ٥ فرق طلابية بمسابقة حافز الإبتكار.

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، والدكتور شريف كشك مستشار الوزير للتحول الرقمى، والدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق، ولفيف من قيادات الوزارة والصندوق، وأعضاء هيئة التدريس، والباحثين، والطلاب.

وهنأ الدكتور شريف خاطر طلاب جامعة المنصورة الفائزين بمسابقة حافز الابتكار، مشيرًا إلى أنهم يمثلون فخرًا  للجامعة و للوطن، وأن إنجازاتهم تؤكد أن مصر تمتلك ثروة بشرية من الكفاءات والمواهب الإبداعية، متمنيًا أن يكون هذا التكريم حافزًا لهم على تحقيق المزيد من التميز، والإبداع في شتى المجالات.

وأكد أن الجامعة تُولي اهتمامًا كبيرًا برعاية المبتكرين والنوابغ تنفيذًا لتوجيهات ال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ والمبتكرين، وفي إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتعمل الجامعة على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار، لبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، بما يسهم في إعداد قاعدة علمية وتكنولوجية فاعلة، منتجة للمعرفة، وقادرة على الابتكار، تدفع الاقتصاد الوطني للتقدم المستمر كما تعمل الجامعة على ربط المبتكرين بالجهات الصناعية لتنفيذ الابتكارات على أرض الواقع لحل المشكلات المجتمعية.

وأضاف أن المُبتكرين هم صناع التغيير في المستقبل وأنهم القادرون على تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، ومواجهة التحديات التي تواجهها بلادنا.

جدير بالذكر أنه تقدم للمسابقة ٥٢٨ فريق من مختلف جامعات مصر و تم التصفية الي ١٧٢ فريق و تلاها التصفية قبل النهائية الي ٣٣ فريق و تم اعلان القائمة المصغرة المكونة من افضل ٥ فرق علي مستوي الفرق المتقدمة من مختلف جامعات مصر  وتم  تكريم الفرق الفائزة.

IMG-20231218-WA0010
IMG-20231218-WA0010
IMG-20231218-WA0008
IMG-20231218-WA0008
IMG-20231218-WA0009
IMG-20231218-WA0009
IMG-20231218-WA0007
IMG-20231218-WA0007
الباحثين والطلاب التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفائز بالمركز الأول جامعة المنصورة الأهلية رئيس جامعة المنصورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر رسميًا.. الكيلو يهبط 20 جنيها دفعة واحدة بعد تحرك الحكومة

بعد القبض على المحتكرين| مفاجأة في أسعار السكر والبصل بالأسواق.. تفاصيل

لاعب تونس السابق يعلن مفاجأة لأول مرة عن مهاجم الأهلي موديست

200 جنيه|هبوط مفاجئ يضرب الذهب بعد الارتفاع الجنوني.. وهذا سعر عيار 21 الآن

انخفاض مفاجئ فى أسعار الأرز.. اعرف الكيلو وصل كام؟

عشان محدش يضحك عليك| أسعار جبرية لـ 7 سلع بينها السكر والأرز.. ومفاجأة من التموين بشأن الزيت

اعرف هتقبض كام؟.. الحكومة تجهز مفاجأة لـ11 مليون مواطن والتنفيذ خلال أيام

بالأرقام والمواعيد| جدول زيادة المعاشات رسميا والحد الأدنى لأجور القطاع الخاص.. اعرف مرتبك

موضوعات متعلقة

102 نشاط في 65 مدرسة..مياه الدقهلية تختتم حملة التوعية للفصل الدراسي الأول

ترشيحاتنا

وصلتم متأخرين وأنجزنا المهمة.. القسام ترد على اكتشاف إسرائيل أحد الأنفاق.. فيديو

شكرا.. أحمد موسى: الشعب المصري شارك في الانتخابات الرئاسية بالملايين

إعلامى: الزمالك مطالب بدفع 450 ألف دولار لنادي كاراكاس الفنزويلي

تصل لـ 1386 جنيها.. احسب قيمة الاشتراك التأميني 2024 بالقطاعين الحكومي والخاص

الفصائل الفلسطينية تعلن السيطرة على مُسيرة إسرائيلية شرق خان يونس

اعرف هذه الحقيقة فيطمئن قلبك دائما .. علي جمعة يكشف عنها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان هيدي كرم في افتتاح مهرجان الجونة يثير الجدل| شاهد

ياسمين الخطيب تحتفل بالكريسماس بالبيجامة واللكلوك| شاهد

طليقة الفيشاوي تشعل السوشيال ميديا مع زوجها الجديد| شاهد

ابتعد عن شرائه فورا.. نوع ملح بالأسواق يصيبك بالفشل الكلوي

فيديو

أصيب بمرض في لسانه.. الحزن يخيم على مواقع التواصل بسبب وفاة التيك توكر فلانتينو

قبل نهاية 2023.. أغرب 3 أحداث وقعت خلال هذا العام

يرتجفون خوفًا.. شاهد رد فعل الجنود الإسرائيليين أثناء مداهمتهم حفرة بالأرض| فيديو

سقوط نتنياهو | سيناريوهات مهمة.. وتوقعات بانتهاء الحرب على غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

نهال علام

نهال علام تكتب: الانتخابات الرئاسية

حسام الفقي

حسام الفقى يكتب: آخر جيل قبل السوشيال ميديا

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

اﻟﻤﺰﻳﺪ