ظهور دببة الشمس وكائنات فضائية.. أغرب أحداث 2023

وقعت العديد من الأحداث الغريبة خلال عام 2023، ووصفها البعض بأنها لا تصدق وأغرب من الخيال، حيث ظهر ما عرف بـ"دببة الشمس" والتي تشبه الإنسان في تصرفاته، بالإضافة إلى ظهور كائنات فضائية مكسيكية.

أغرب أحداث 2023

أحد أغرب الأشياء التي شهدناها هذا العام هي عرض جثامين مزعومة لكائنات فضائية حقيقية ليراها العالم أمام الكونجرس المكسيكي في شهر سبتمبر.

وجاء هذا الكشف المذهل خلال جلسة استماع في الكونجرس في مكسيكو سيتي، تحت عنوان “الجمعية العامة لتنظيم الظواهر الجوية الشاذة غير المحددة (UAP)” كالأجسام الطائرة المجهولة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي: