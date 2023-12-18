تعرف على آخر استعدادات هيئة الكتاب لمعرض القاهرة الدولي

خطوة جديدة اتخذتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في تجهيزات الدورة ال 55، لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وأعلنت الهيئة عن فتح باب التقدم لجوائز المعرض لعام 2024، والتي تتمثل في 16 جائزة مختلفة في جميع فروع المعرفة، وتعد تلك أحدث ما أعلنت عنه الهيئة في تجهيزاتها للمعرض.

وسبق وأعلنت الهيئة عن خطة النشر في المعرض، والتي تضم مجموعة من العناوين المهمة التي تصدر على المعرض من بينها مؤلفات لعالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الحالية، إلى جانب إصدار بعض مؤلفات للكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل، وغيرها من الأعمال لكبار الكتاب والمبدعين منهم على سبيل المثال أحمد لطفي السيد، وعباس العقاد وطه حسين، وغيرهم من مبدعي الجيل الحالي.



كما كانت الهيئة قد أعلنت عن فتح باب حجز حفلات التوقيع للكتاب والمبدعين الراغبين في ذلك، ولدور النشر الراغبة في تنظيم حفلات توقيع لكتابها.

والمعروف أن الدورة الجديدة من معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحل عليها دولة النرويج كضيف شرف، وتم اختيار الكاتب سليم حسن ليكون شخصية المعرض، ويعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل.